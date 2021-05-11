Osiris-Rex uzay aracı Dünya’ya dönüyor

Güneş Sistemi’nin yaşına yakın olduğu tahmin edilen bir gök cisminden aldığı parçalar ile Dünya’ya dönüş yolculuğuna çıkan Osiris-Rex isimli uzay aracı 24 Eylül 2023’te ABD’nin Utah eyaletinde bulunan çöle ineceği tahmin ediliyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bir asteroide inerek görevine başlayan Osiris-Rex’in misyonunu bu şekilde tamamlamasını planlıyor.

Dünya’ya geri dönmeye Pazartesi günü başladığı belirtilen uzay aracı 60 gram ağırlığında olan ancak bilim dünyasında çok önemli gelişmelere yol açabilecek bir yük taşıyor. Bennu adı verilen astroide inen Osiris-Rex’in Ay’a ilk kez gidilen yolculuktan beri en önemli araştırma maddelerini Dünya’ya getireceği düşünülüyor. Elde edilecek maddelerin Güneş Sistemi’nin başlangıcı ile ilgili birçok sırrı açığa çıkaracağı tahmin ediliyor.

Eylül 2023’te Dünya’ya ulaşacağı planlanan Osiris-Rex, uzaya 2016 yılında ABD’nin Florida eyaletinden fırlatılmıştı.