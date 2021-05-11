Osiris-Rex uzay aracı Dünya’ya dönüyor

Güneş Sistemi’nin yaşına yakın olduğu tahmin edilen bir gök cisminden aldığı parçalar ile Dünya’ya dönüş yolculuğuna çıkan Osiris-Rex isimli uzay aracı 24 Eylül 2023’te ABD’nin Utah eyaletinde bulunan çöle ineceği tahmin ediliyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bir asteroide inerek görevine başlayan Osiris-Rex’in misyonunu bu şekilde tamamlamasını planlıyor.
Eylül 2023’te Dünya’ya ulaşacağı planlanan Osiris-Rex, uzaya 2016 yılında ABD’nin Florida eyaletinden fırlatılmıştı.
Son Güncelleme: 11.05.2021 14:06