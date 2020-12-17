Oppo'nun yeni telefonu A15s teknik özellikler ve fiyatı ile duyuruldu!

Geçtiğimiz günlerde Oppo tarafından yapılan açıklamalar ile yeni telefon modelinin A15s olacağı belirtilirken pek çok kişi Oppo’nun yeni telefonu A15s’i araştırmaya başladı. 17 Aralıkta resmi olarak duyurusu yapılacak yeni A15s’in teknik özellikleri araştırılmaya başlandı.

Oppo A15s özellikleri ve fiyatı nedir?

Tasarımı ortaya çıkan Oppo A15s’in teknik özellikleri 17 Aralık tarihinde yapılan tanıtım ile duyuruldu. Damla çentiğin kullanıldığı yeni A15s modelinde alt kısımda ince bir çerçeve yer alıyor. 6.52 İnç büyüklüğünde olan A15s 720x1600 piksel çözünürlük ile telefon severlere duyurulurken HD Plus LCD ekran teknolojisi ile geliyor.

Ön kamerası 8 MP olan A15s’in 13 MP’lik arka kamerası ve 2 MP’lik makro kamerası bulunuyor. 4 GB Ram desteği ile gelen A15s modeli 64 GB depolama alınan sahip.

İşlemci olarak MediaTek Helio P35’ten alan Oppo A15s’te ayrıca parmak izi okuyucu bulunuyor. Android 10 ve ColourOS 7.2 işletim sistemi ile gelen telefonun bataryası ise 4.230 mAh gücünde. 3 farklı renk ile telefon severlere sunulan telefonun yurtdışı fiyatı 156 dolar olarak belirlendi.