OPPO'nun yeni akıllı bilekliği Band Style 12 gün şarj ömrü ile duyuruldu!

Türkiye piyasasına girdikten kısa süre sonra yükselmeye başlayan ve adından söz ettiren Çinli devi OPPO yeni akıllı bileğini duyurduktan sonra en merak edilen teknoloji firmalarından birisi haline geldi. OPPO tarafından yapılan duyurularda Band Style adı verilen akıllık bilekliğin şarjının 12 gün gitmesi dikkat çekti.

OPPO Band Style özellikleri

OPPO tarafından düzenlenen lansman etkinliğinde F19 Pro ve F19 Pro+ modelleri damga vursa da 12 günlük şarj ömrü olan OPPO Band Styledikkat çekti. AMOLED ekran desteği ile sunulan akıllı bileklik özellikle gerçek zamanlı kalp atış, uyku takip ve 12 değişik egzersiz modu ile ilgi odağı oluyor.

126x294 piksel ekran çözünürlüğü ile satışa sunulacak olan Band Style AMOLED ekrana sahip. 5 farklı saat yüzü ile değişiklik seven kullanıcılara hitap eden Band Style, HeyTap Health uygulaması ile daha farklı saat yüzlerini cihaza indirmeye olanak sağlayacak.

Android 6.0 üzerinde ki cihazlar ile uyumlu olarak çalışacağı belirtilen Band Style, Bluetooth 5.0 desteği ile satışa sunulacak. Aramalara ve mesajlara yanıt verme, bildirim inceleme, müzik ve pek çok özelliği olan OPPO Band Style, 1,5 saatte tam şarj seviyesine ulaşarak 12 günde şarjını bitiriyor. 100 mAh batarya ile satışa sunulacak olan OPPO Band Style, gücünü Apollo 3’ten alıyor.