İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Oppo, Tuzla'daki fabrikasında test üretimlerine başladı

Çin merkezli Oppo şirketinin İstanbul Tuzla'da yapımına halen devam edilen fabrikasında test üretimi yapmaya başladığı duyuruldu. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaştı.

08 Mart 2021 Pazartesi 12:08
Oppo, Tuzla'daki fabrikasında test üretimlerine başladı
Takip Et:

Çin'in en ünlü akıllı telefon üreticilerinden biri olan Oppo, Türkiye'de test üretimlerine başladı. İstanbul Tuzla'da olan fabrikasının henüz tamamlanmamasına rağmen üretime başlayan Oppo'nun bu girişimiyle ilgili haberini ise  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu.

Fabrikanın tamamlanmasıyla birlikte tam kapasite üretime geçildikten sonra yaklaşık olarak 1000 kişinin istihdam sağlanacağını söyleyen Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yatırım ortamını oluşturmak için gerekli her şeyi sağlandığını ifade ederek 'Türkiye'ye yatırım yapan kazanır' diye konuştu.

12 bin metrekare kapalı alanda bulunan fabrikanın Oppo şirketinin girişimleriyle telefon üretme tesisine dönüştürüldüğünü söyleyen Bakan Varank, yatırım teşvikiyle desteklenerek kasım ayı itibariyle de çalışmalara başlanıldığını söyledi. 3 ay içerisinde SMT üretim bandının ve tüm sistemlerin kurulduğunu aktaran Varank, test deneme üretimleri ilgili aşamada da ciddi sayıda bir istihdam oluşturulduğunu belirterek, kısa bir süre sonra 'Made in Türkiye' ibaresi ile birlikte, Oppo marka akıllı telefonların Türkiye pazarında yerini alacağını söyledi.

 

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 12:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OppoTuzlaTest üretimiMustafa Varank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google Pixel Fold özellikleri
Google Pixel Fold özellikleri
Bimin Schwartz yumurta pişirme makinesi satışa sunuldu
Bimin Schwartz yumurta pişirme makinesi satışa sunuldu
Bim Polosmart wireless akıllı lamba özellikleri nelerdir?
Bim Polosmart wireless akıllı lamba özellikleri nelerdir?
BİM aktüel ürünler kapsamında Piranha marka sese duyarlı ambiyans aydınlatıcı nedir? Fiyatı ne kadar?
BİM aktüel ürünler kapsamında Piranha marka sese duyarlı ambiyans aydınlatıcı nedir? Fiyatı ne kadar?
TikTok telefon numarası nasıl değiştirilir?
TikTok telefon numarası nasıl değiştirilir?
En çok satan ve oynanan Play Station 5 oyunları hangileridir?
En çok satan ve oynanan Play Station 5 oyunları hangileridir?

Popüler Haberler

Fox TV canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Google Pixel Fold özellikleri
Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? Emekli promosyon aldığım bankayı değiştirmek istiyorum
Acemi Anneler 102. bölüm fragmanı 9 Mart 2021 Salı
Bugün hangi diziler var 8 Mart 2021 Pazartesi TV'de bugün ne var?
Fındık fiyatları ne kadar? 8 Mart 2021 Pazartesi
Bugün 22 ayar bilezik ve 18 ayar altın kaç lira ? 8 Mart 2021 Pazartesi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü İletişim Başkanlığı klibi ve şarkısı
KOSGEB Girişimcilik sınavında ne tarz sorular çıkıyor? KOSGEB Girişimcilik sınavı soru örnekleri
Cnn Türk yayın akışı 08 Mart 2021 Pazartesi
Kızılay Dar Gelirli Aileler İçin Yardım Kolileri ve 450 TL Yardım Yapıyor
Kuril Adaları nerededir, hangi ülkeye bağlı? 7,6 lık depremle sarsıldı!
Survivor'da kim elendi, finale kalan isimler kimler oldu?
KOSGEB tarafından küçük iş yerlerine verilen destekler nelerdir?
Aras Kargom Nerede? Aras Kargo takip ve sorgulama işlemleri 2021
2021 yılı çok para kazandıran iş fikirleri
Maraşlı dizisinde Aziz Bey karakteri dikkat çekti
Obsessed ‘Saplantı’ film konusu ve oyuncuları
Netflix Kuş Uçuşu dizisi konusu ve oyuncuları
Rasim Öztekin sağlık durumu nasıl? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli?
Elektrik fatura desteği nasıl alınır? 2021 Devlet elektrik fatura desteği şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.