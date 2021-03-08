Oppo, Tuzla'daki fabrikasında test üretimlerine başladı

Çin'in en ünlü akıllı telefon üreticilerinden biri olan Oppo, Türkiye'de test üretimlerine başladı. İstanbul Tuzla'da olan fabrikasının henüz tamamlanmamasına rağmen üretime başlayan Oppo'nun bu girişimiyle ilgili haberini ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu.

Fabrikanın tamamlanmasıyla birlikte tam kapasite üretime geçildikten sonra yaklaşık olarak 1000 kişinin istihdam sağlanacağını söyleyen Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yatırım ortamını oluşturmak için gerekli her şeyi sağlandığını ifade ederek 'Türkiye'ye yatırım yapan kazanır' diye konuştu.

12 bin metrekare kapalı alanda bulunan fabrikanın Oppo şirketinin girişimleriyle telefon üretme tesisine dönüştürüldüğünü söyleyen Bakan Varank, yatırım teşvikiyle desteklenerek kasım ayı itibariyle de çalışmalara başlanıldığını söyledi. 3 ay içerisinde SMT üretim bandının ve tüm sistemlerin kurulduğunu aktaran Varank, test deneme üretimleri ilgili aşamada da ciddi sayıda bir istihdam oluşturulduğunu belirterek, kısa bir süre sonra 'Made in Türkiye' ibaresi ile birlikte, Oppo marka akıllı telefonların Türkiye pazarında yerini alacağını söyledi.