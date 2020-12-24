İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Oppo, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı

Oppo, Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı. Çin'li akıllı telefon üreticilerinin bu almış olduğu kararı Oppo Türkiye Genel Müdürü de onayladı. Oppo'dan gelen açıklamalara göre, en fazla satışı Türkiye'de yapıldığını, bölgeye süren yatırımların daha da artacağı belirtildi.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:32
Oppo, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı
Takip Et:

Dünyada akıllı telefon sektöründe önemli bir yere sahip olan Oppo, Türkiye’de yatırım yapma kararı almıştır.

Şirketten gelen açıklamaya göre, akıllı telefon sektöründe dünya genelinde 40’tan fazla ülkede hedefleri olan Oppo, Türkiye’deki büyümeye paralel olarak bölge yatırımı yapacak.

Açıklamasında bu konuya değinen Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijan Zhou, Oppo’nun yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süreden beri Türkiye’ye daha fazla yatırımda bulunmayı açıklayarak, şu sözleri ekledi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz."

Çin akıllı telefon üreticisi Oppo, resmi bir şekilde geçen sene Türkiye’de faaliyetlerine başlamıştı. Oppo Türkiye Genel Müdürü Zhou, ocak ayı içerisinde yapmış olduğu açıklamalarda, Avrupa pazarı genelinde en çok satışın Türkiye'de yapıldığını ve bölgede Türkiye'ye ayrı bir önemin verileceğini belirtmişti.



Son Güncelleme: 24.12.2020 17:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OppoTürkiyeTelefonYatırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp yeni güncelleme ile bazı İOS ve Android cihazlarına erişimi kesecek!
WhatsApp yeni güncelleme ile bazı İOS ve Android cihazlarına erişimi kesecek!
Epic Games'in 23 Aralık'ta verdiği ücretsiz oyun belli oldu!
Epic Games'in 23 Aralık'ta verdiği ücretsiz oyun belli oldu!
OnePlus CEO'su Pete Lau akıllı saat iddialarını doğruladı!
OnePlus CEO'su Pete Lau akıllı saat iddialarını doğruladı!
Xiaomi Mi 11 fiyatı sızdırıldı!
Xiaomi Mi 11 fiyatı sızdırıldı!
Vivo X60'ın GeekBench sonuçları sızdırıldı!
Vivo X60'ın GeekBench sonuçları sızdırıldı!
Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili açıklama yaptı!
Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili açıklama yaptı!

Popüler Haberler

rüyada arı sokmasının anlamı nedir? rüyada arı sokması ne demektir?
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
Alevlerin Ardından dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel
Halkbank’tan KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi avantajları 24 Aralık 2020 Perşembe
Kenya yaşam şartları nasıl? 2020 Kenya asgari ücretleri
Alevlerin Ardından dizisindeki Çiçek karakteri kimdir? Hazar Ergüçlü nereli, yaşı kaç?
Makedonya güncel asgari ücret tutarları 2020
Kefaret Nil kimdir? Gerçek adı ne? Ege Kökenli oynadığı diziler
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix La Casa De Papel,de soygun sona mı eriyor, dizi final mi yapacak?
2020 Aralık evde bakım maaşları ne kadar?
İstanbulkart Akbil HES Kodu yükleme işlemleri
Avukatlık olanlara kredi veren bankalar ve şartları
Sermayeniz olmadan para kazandıracak işler?
Çukur Timsah Celil öldü mü? yeni bölümde var mı? Ahmet Melih Yılmaz diziden ayrıldı mı?
Emekliye uygun faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar
Emanet kaç bölüm devam edecek, ne zaman bitecek?
Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti Bim'de satışı başladı
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 24 Aralık 2020 Perşembe Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Alev Alev dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Hicri ayların isimleri nelerdir? Kaç tane hicri ay vardır? Hicri aylar ne zaman başlar?
Çoçuk yardım parası ayın kaçında yatar? 2020 Çoçuk yardım parası başvuru formu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.