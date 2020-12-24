Oppo, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı

Dünyada akıllı telefon sektöründe önemli bir yere sahip olan Oppo, Türkiye’de yatırım yapma kararı almıştır.

Şirketten gelen açıklamaya göre, akıllı telefon sektöründe dünya genelinde 40’tan fazla ülkede hedefleri olan Oppo, Türkiye’deki büyümeye paralel olarak bölge yatırımı yapacak.

Açıklamasında bu konuya değinen Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijan Zhou, Oppo’nun yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süreden beri Türkiye’ye daha fazla yatırımda bulunmayı açıklayarak, şu sözleri ekledi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz."

Çin akıllı telefon üreticisi Oppo, resmi bir şekilde geçen sene Türkiye’de faaliyetlerine başlamıştı. Oppo Türkiye Genel Müdürü Zhou, ocak ayı içerisinde yapmış olduğu açıklamalarda, Avrupa pazarı genelinde en çok satışın Türkiye'de yapıldığını ve bölgede Türkiye'ye ayrı bir önemin verileceğini belirtmişti.