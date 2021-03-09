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Oppo Reno5 K 5G fiyatı ve özellikleri

Oppo geçtiğimiz haftalarda yeni akıllı telefon modeli olan Reno5 K 5G tanıtımını yapmıştı. Çin’de tanıtımı yapılan Oppo Reno5 K 5G fiyatı açıklandı.

09 Mart 2021 Salı 08:51
Oppo Reno5 K 5G fiyatı ve özellikleri
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Akıllı telefon sektörüne hızlı bir giriş yapan Oppo, yeni modeli olan Reno5 K 5G tanıtımını Çin’de yaptı. Teknik özelliklerinin de tanıtıldığı programda modelin ne kadardan satılacağı da açıklanmış oldu. Orta segment donanımıyla dikkatleri üzerine çeken Reno5 K 5G modeli, 256 GB, 128 GB dahili depolama alanı imkanı verecek. Ayrıca telefonun 12 GB ve 8 GB RAM kapasitesi olacak. Cihazın üç farklı renk modeli olacak. Şu an için Çin’de satışı başlanan telefonun 128GB Bellek ve 8GB RAM olanı 415 dolardan, 256 GB ve 12 GB RAM olanı ise 460 dolardan alıcısını bekliyor. Dolar kuruna göre bu paralar 3 bin 190 TL ve 3 bin 500 TL gibi bir karşılık bulmaktadır.

Teknik özelliklerine bakacak olursak, Super AMOLED 6.43 inç ekrana sahiptir. 90Hz yenileme hızı vardır. Full HD çözünürlük imkanı sunar. Selfie kamerası 32 megapikseldir. Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 tabanlıdır. Ana kamerası ise 64 megapikseldir. 2 megapiksel derinlik sensörü bulunan telefonun 2 megapiksel de makro sensörü vardır.



Son Güncelleme: 09.03.2021 08:51
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Anahtar Kelimeler:
OppoReno5 KG 5G
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