OPPO Reno 6 piyasalara girmeye hazırlanıyor

OPPO Reno 6, özelliklerine bakılacak olursa oldukça uygun bir fiyattan piyasalara girmeye hazırlanırken milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı OPPO Reno 6’nın piyasalara girmesini bekliyor. OPPO Reno 6’nın özelliklerina bakacak olursak, FHD+ çözünürlüğü bulunan ve kavisli bir şekilde telefona yerleştirilen delikli bir ekranı vardır. Ayrıca bu ekran 6,55 inç olarak OLED şeklinde tasarlandı. OPPO Reno 6, ayrıca MediaTek tarafından üretilen Dimensity 1200 yonga setine sahip olduğundan içerisinde Qualcomm Snapdragon 870 Soc barındırmaktadır. Bu özelliklerine göre fiyat aralığının gerçekten her cebe uygun olacağı düşünülüyor.
Son Güncelleme: 12.05.2021 21:59