, teknoloji meraklılarının merakla beklediği telefon olarak dikkat çekiyor. OPPO Reno 6 piyasalara girmeye hazırlanıyor. Fiyatının uygun olması ve özellikleriyle OPPO Reno 6’nın piyasaları sallaması bekleniyor.

OPPO Reno 6, özelliklerine bakılacak olursa oldukça uygun bir fiyattan piyasalara girmeye hazırlanırken milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı OPPO Reno 6’nın piyasalara girmesini bekliyor. OPPO Reno 6’nın özelliklerina bakacak olursak, FHD+ çözünürlüğü bulunan ve kavisli bir şekilde telefona yerleştirilen delikli bir ekranı vardır. Ayrıca bu ekran 6,55 inç olarak OLED şeklinde tasarlandı. OPPO Reno 6, ayrıca MediaTek tarafından üretilen Dimensity 1200 yonga setine sahip olduğundan içerisinde Qualcomm Snapdragon 870 Soc barındırmaktadır. Bu özelliklerine göre fiyat aralığının gerçekten her cebe uygun olacağı düşünülüyor.