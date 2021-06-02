OPPO Reno 5 Lite fiyatı ve özellikleri

Oppo Reno 5 fiyatı ve özellikleri

Telefonun boyutu 6,43 inçle gelmektedir. Ekran Amoled teknolojisinden yararlanmaktadır. Ekran çözünürlüğü 1080x2400(FHD+) piksel özelliğine sahiptir. Ekran yenileme hızı ise 60 Hz’dir. Ekran alanı 99,22cm2dir. Ekran-gövde oranı ise %84,67 olarak karşımıza çıkar. Telefonun batarya kapasitesi 4310 mAh’dir. Sarj tipi USB Type-C şeklinde ve hızlı sarj özelliği bulunmaktadır. Hızlı sarj olarak en fazla 30 W gücü vardır. Yonga setini MediaTek Helio P95’ten almaktadır. CPU frekansı 2.2GHz olup CPU çekirdeği 8’dir. 8 GB Ram,128 GB dahili depolama ve hafıza kart desteği bulunmaktadır.

48 MP kamera çözünürlüğü vardır. 2160p(Ultra Hd) video kayıt çözünürlüğü bulunmaktadır. Video fps değeri ise 30’dur.Ayrıca ; Dijital görüntü sabitleyici (EIS,)Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (FHD),Time-lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) Video Kayıt Seçenekleri ;720p @ 30fps 1080p @ 30fps 2160p @ 30fps Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri ;720p @ 240fps 1080p @ 120fps özelliklere sahiptir. İkinci kamerası bulunmaktadır. İkinci kameranın çözünürlüğü 8 MP’dir. 3. Ve 4.kamerası da 2MP çözünürlüktedir. Ön kamera video çözünürlüğü 1080p’dir.

Tasarım olarak ; Boy -160.1 mm

En - 73.2 mm

Kalınlık - 7.8 mm

Ağırlık - 172 Gram

Renk Seçenekleri Mor ve siyah

4.5G’ye kadar ağ bağlantısı desteği sağlamaktadır. İşletim sistemi ise ; Android

İşletim Sistemi Versiyonu - Android 11

Kullanıcı Arayüzü - ColorOS UI

Kullanıcı Arayüz Versiyonu -ColorOS 11.1

Özellikleri

Sensörler

Jiroskop

Pusula

Yakınlık Sensörü

Ortam Işığı Sensörü

İvmeölçer

Parmak izi Okuyucu

Parmak izi Okuyucu Özellikleri

Ekran İçinde

Servis ve Uygulamalar

Karanlık Mod (Dark Mode)

Yüz Tanımlama

Oppo Reno 5 Letmi fiyatı ise 3,699 TL ve 3.799 TL arasındadır.