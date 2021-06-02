OPPO Reno 5 Lite fiyatı ve özellikleri

Oppo Reno 5 fiyatı ve özellikleri
Telefonun boyutu 6,43 inçle gelmektedir. Ekran Amoled teknolojisinden yararlanmaktadır. Ekran çözünürlüğü 1080x2400(FHD+) piksel özelliğine sahiptir. Ekran yenileme hızı ise 60 Hz’dir. Ekran alanı 99,22cm2dir. Ekran-gövde oranı ise %84,67 olarak karşımıza çıkar. Telefonun batarya kapasitesi 4310 mAh’dir. Sarj tipi USB Type-C şeklinde ve hızlı sarj özelliği bulunmaktadır. Hızlı sarj olarak en fazla 30 W gücü vardır. Yonga setini MediaTek Helio P95’ten almaktadır. CPU frekansı 2.2GHz olup CPU çekirdeği 8’dir. 8 GB Ram,128 GB dahili depolama ve hafıza kart desteği bulunmaktadır.
48 MP kamera çözünürlüğü vardır. 2160p(Ultra Hd) video kayıt çözünürlüğü bulunmaktadır. Video fps değeri ise 30’dur.Ayrıca ; Dijital görüntü sabitleyici (EIS,)Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (FHD),Time-lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) Video Kayıt Seçenekleri ;720p @ 30fps 1080p @ 30fps 2160p @ 30fps Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri ;720p @ 240fps 1080p @ 120fps özelliklere sahiptir. İkinci kamerası bulunmaktadır. İkinci kameranın çözünürlüğü 8 MP’dir. 3. Ve 4.kamerası da 2MP çözünürlüktedir. Ön kamera video çözünürlüğü 1080p’dir.
Tasarım olarak ; Boy -160.1 mm
En - 73.2 mm
Kalınlık - 7.8 mm
Ağırlık - 172 Gram
4.5G’ye kadar ağ bağlantısı desteği sağlamaktadır. İşletim sistemi ise ; Android
İşletim Sistemi Versiyonu - Android 11
Kullanıcı Arayüzü - ColorOS UI
Kullanıcı Arayüz Versiyonu -ColorOS 11.1
Özellikleri
- Sensörler
- Jiroskop
- Pusula
- Yakınlık Sensörü
- Ortam Işığı Sensörü
- İvmeölçer
- Parmak izi Okuyucu
- Parmak izi Okuyucu Özellikleri
- Ekran İçinde
- Servis ve Uygulamalar
- Karanlık Mod (Dark Mode)
- Yüz Tanımlama
Oppo Reno 5 Letmi fiyatı ise 3,699 TL ve 3.799 TL arasındadır.