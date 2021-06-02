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OPPO Reno 5 Lite fiyatı ve özellikleri

Oppo'nun en çok beklenen telefonlarından biri olan Oppo Reno 5 Lite ,Türkiye'de satışa çıktı. Teknoloji meraklıları telefonun özelliklerini fiyatını merak etmektedir. Oppo Reno 5 Lite'ın özellikleri ve fiyatı nedir? Bu haberimizde Oppo Reno 5 Lite'ın özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik. İşte Oppo Reno 5 Lite fiyatı ve özellikleri...

02 Haziran 2021 Çarşamba 21:41
OPPO Reno 5 Lite fiyatı ve özellikleri
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Oppo Reno 5 fiyatı ve özellikleri

Telefonun boyutu 6,43 inçle gelmektedir. Ekran Amoled teknolojisinden yararlanmaktadır. Ekran çözünürlüğü 1080x2400(FHD+) piksel özelliğine sahiptir. Ekran yenileme hızı ise 60 Hz’dir. Ekran alanı 99,22cm2dir. Ekran-gövde oranı ise %84,67 olarak karşımıza çıkar. Telefonun batarya kapasitesi 4310 mAh’dir. Sarj tipi USB Type-C şeklinde ve hızlı sarj özelliği bulunmaktadır. Hızlı sarj olarak en fazla 30 W gücü vardır. Yonga setini MediaTek Helio P95’ten almaktadır. CPU frekansı 2.2GHz olup CPU çekirdeği 8’dir. 8 GB Ram,128 GB dahili depolama ve hafıza kart desteği bulunmaktadır.

48 MP kamera çözünürlüğü vardır. 2160p(Ultra Hd) video kayıt çözünürlüğü bulunmaktadır. Video fps değeri ise 30’dur.Ayrıca ; Dijital görüntü sabitleyici (EIS,)Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (FHD),Time-lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) Video Kayıt Seçenekleri ;720p @ 30fps 1080p @ 30fps 2160p @ 30fps Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri ;720p @ 240fps 1080p @ 120fps özelliklere sahiptir. İkinci kamerası bulunmaktadır. İkinci kameranın çözünürlüğü 8 MP’dir. 3. Ve 4.kamerası da 2MP çözünürlüktedir.  Ön kamera video çözünürlüğü 1080p’dir.

Tasarım olarak ; Boy -160.1 mm

En - 73.2 mm

Kalınlık - 7.8 mm

Ağırlık - 172 Gram

Renk Seçenekleri  Mor ve siyah

4.5G’ye kadar ağ bağlantısı desteği sağlamaktadır. İşletim sistemi ise ; Android

İşletim Sistemi Versiyonu - Android 11

Kullanıcı Arayüzü - ColorOS UI

Kullanıcı Arayüz Versiyonu -ColorOS 11.1

Özellikleri

  • Sensörler
  • Jiroskop
  • Pusula
  • Yakınlık Sensörü
  • Ortam Işığı Sensörü
  • İvmeölçer
  • Parmak izi Okuyucu
  • Parmak izi Okuyucu Özellikleri
  • Ekran İçinde
  • Servis ve Uygulamalar
  • Karanlık Mod (Dark Mode)
  • Yüz Tanımlama

Oppo Reno 5 Letmi fiyatı ise 3,699 TL ve 3.799 TL arasındadır.


Son Güncelleme: 02.06.2021 21:41
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Oppo Reno 5 LiteOppo Reno 5 Lite özellikleri Ve Fiyatı
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