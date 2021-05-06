Oppo K9 5G tanıtımı yapıldı! Oppo K9 5G fiyatı ne kadar?

Teknoloji devlerinden Oppo yeni akıllı telefonlarını tanıtmayı sürdürüyor. Daha önce Oppo Find X3 Pro gibi amiral gemisini bir akıllı telefonu üreterek piyasaya süren firma, orta segmentte de pazarını büyütüyor. Çin firması bu alanda yeni bir akıllı telefonunu daha tanıttı. Bu cihazada, OppoK9 5G ismini verdi.

Oppo K9 5G özellikleri neler?

Oppo K9 5G, isminden de anlaşılabileceği gibi 5G desteğini sunuyor. 6,43inç büyüklüğünde, FullHD+ çözünürlükte, 90Hz yenileme hızına sahip Samsung yapımı AMOLED ekranla karşımıza çıkan cihazda, gücü Snapdragon768G işlemcisinden almakta. Bu işlemciyi 8GBRAM ve 128 GB / 256 GB dâhili depolama alanı destekliyor. Ekranının altında parmak izi tarayıcısı olan OppoK9 5G, 32MP'lik bir ön kamerası bulunuyor.

Arka tarafında ise üçlü bir kamera bizleri karşılıyor. Bu kameralar 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera bulunuyor. Cihazda, tüm birimlerini çalıştırmak için 65 W hızlı şarj desteği ve 4.300mAh'lik bir batarya bulunuyor.

Oppo K9 5G fiyatı ne kadar?

Oppo K9 5G'nin fiyatı 8GBRAM ve 128GB dâhili depolaması bulunan modeli 310dolar olarak belirlendi. 8GBRAM ve 256GB dâhili depolaması bulunan modelse 340dolar fiyatıyla geliyor.