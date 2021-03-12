Oppo Find X3 serisi özellik ve fiyatları

Oppo markası akıllı telefonlarındaki teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. Yeni çıkaracağı model olan Oppo Find X3 serisinin tanıtılmasıyla herkes merakla yeni akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatı araştırmaya başladı.

Oppo Find X3 özellikleri ve fiyatı

Ekran

İşlemci

RAM

Depolama

Ön

Kamera

Arka

Kamera

Batarya

İşletim

Sistemi

: 6.7 inç LTPO AMOLED – 120 Hz – 1440 x 3216 piksel –: Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm) –: 8 GB LPPDR5 –: 128/256 GB UFS 3.1 –: 32 Megapiksel –: 50 Megapiksel + 50 Megapiksel + 13 Megapiksel + 3 Megapiksel –: 4500 mAh + 65W kablolu / 30W kablosuz hızlı şarj –: Android 11 tabanlı ColorOS 11.2

Güçlü özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan Oppo Find X3 modeli siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle tanıtıldı. İki farklı konfigürasyonda ön siparişe açılan telefon 128GB depolama seçeneğiyle 4.499 Yuan (yaklaşık 5 bin 230 TL + vergiler) karşılığında listelendi. Telefonun 256GB’lık depolama alanı versiyonu ise 4.999 Yuan (yaklaşık 5 bin 800 TL + vergiler) etiketiyle satışa sunuldu.

Oppo Find X3 Pro özellikleri ve fiyatı

Ekran

İşlemci

RAM

Depolama

Ön

Kamera

Arka

Kamera

Batarya

İşletim

Sistemi

: 6.7 inç LTPO AMOLED – 120 Hz – 1440 x 3216 piksel –: Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm) –: 12 GB LPPDR5 –: 256 GB UFS 3.1 –: 32 Megapiksel –: 50 Megapiksel + 50 Megapiksel + 13 Megapiksel + 3 Megapiksel –: 4500 mAh + 65W kablolu / 30W kablosuz hızlı şarj –: Android 11 tabanlı ColorOS 11.2

Serinin Pro modeli esas itibariyle standart sürüm olan Find X3 ile neredeyse aynı. İki cihaz arasında yalnızca yonga seti ve RAM kapasitesi arasında farklar mevcut. Bu telefonda Snapdragon 888 işlemci tercih edilirken; önceki modelde bulunan 8GB’lık bellek, 12GB‘a yükseltilmiş.

Siyah ve mavi renk seçenekleriyle geliştirilen modeller için belirlenen fiyat ise 1.149 Euro olarak açıklandı. Telefonun güncel kur oranına göre ülkemizdeki karşılığı yaklaşık 10 bin 380 TL‘ye ulaşıyor. Üzerine bu rakamlara bir de vergi ücretleri eklenecek.

Oppo Find X3 Neo özellikleri ve fiyatı

Ekran

İşlemci

RAM

Depolama

Ön

Kamera

Arka

Kamera

Batarya

İşletim

Sistemi

: 6.5 inç AMOLED – 90 Hz – 1080 x 2400 –: Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm) –: 12 GB LPPDR5 –: 256 GB UFS 3.1 –: 32 Megapiksel –: 50 Megapiksel + 16 Megapiksel + 13 Megapiksel + 2 Megapiksel –: 4500 mAh + 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj –: Android 11 tabanlı ColorOS 11.2

İki ana modele göre daha küçük bir ekran boyutuyla gelen X3 Neo serinin fiyat bandını biraz aşağılara çekmek için tasarlandı. 14 Nisan’da satışları başlayacak cihaz siyah ve gümüş renk seçenekleriyle duyurulan modelin 815 dolardan (yaklaşık 7 bin 350 TL + vergiler) satışa sunulacağı kesinleşti.

Oppo Find X3 Lite özellikleri ve fiyatı

Ekran

İşlemci

RAM

Depolama

Ön

Kamera

Arka

Kamera

Batarya

İşletim

Sistemi

: 6.43 inç AMOLED – 90 Hz – 1080 x 2400 –: Qualcomm Snapdragon 865G (7 nm) –: 8 GB LPPDR5 –: 128 GB UFS 3.1 –: 32 Megapiksel –: 64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel –: 4300 mAh + 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj –: Android 11 tabanlı ColorOS 11.2

Gelelim serinin en düşük donanımlı cihazına, tasarımı Find X3 Neo cihazıyla neredeyse tıpatıp aynı olan telefon, kamera kurulumu gibi ufak noktalarda ayrışıyor. Neo’nun 50 megapiksellik kamerası burada 64 megapiksele yükseltilirken; RAM ve depolama alanında ise küçültmeye gidildiği dikkat çekiyor. Gümüş, mavi ve siyah renk opsiyonlarıyla cihaz 465 Euro (yaklaşık 4 bin 200 TL + vergiler) karşılığında raflara gelmeye hazırlanıyor.