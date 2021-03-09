Oppo F19 Pro ile Pro+ 5G özellikleri ve fiyatı

Oppo F serisi bugün yeni iki telefon tanıttı. F19 Pro ve F19 Pro Plus 5G dörtlü kamerası özelliği ile kendinden söz ettirirken şık tasarımları ile birçok kişinin dikkatini çekti.

Her iki model 6,43 inç ve Amoled ekrana sahipken iki telefonda HD çözünürlük kalitesine sahip.

Oppo yeni çıkardığı telefonlarda 60Hz yenileme hızıyla çalışması dikkatlerden kaçmazken diğer telefonlardan ayıran en büyük özelliği ise telefonların yonga seti ve hızlı şarj destekli olması büyük ilgi gördü.

Oppo F19 Pro ve F19 Pro+5G telefonun teknik özellikleri

Telefonların ortak noktalarında yer alan ön yüz sol üst köşede her iki telefonda 16 megapiksel selfie kamerası bulunmaktadır. Arkada ise iki telefonda da 48 megapiksel ana kamera yer alıyor.

8 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alırken ayrıca ki adet ise 2 megapiksel yardımcı lensler yer alıyor. Dört kameraya sahip olan telefonlar profesyonel kameralardan eksik kalmıyor.

AI Highlight Portrait Video, Ultra Night Video ve Dual View çekim kalitesine sahip telefonlarda ayrıca yapay zekâ algoritmalar bulunuyor.

Android 11 işletim sistemi ile çalışan her iki telefon ayrıca ColorOS 11.1 yazılımında.

Her iki telefonda 8GB RAM desteği sağlarken F19 Pro+ 5G modeli yalnızca 128GB’lık UFS 2.1 depolama alanı sağlıyor. Ancak F19 Pro’da buna artı olarak 256GB bellek seçeneği mevcut.

Oppo F19 Pro modeli 4310 mAh pil kapasitesi ile çalışırken telefonda 30W hızlı şarj desteği bulunuyor. F19 Pro+5 ise 50W sistemden faydalanıyor. İşlemci kısmında ise telefonların Dimensity 800U 5G (7nm) yer alıyor.

Oppo F19 Pro ve F19 Pro+ 5G’nin satış fiyatı

Siyah ve gümüş renkteki telefonlar F19’un fiyatı şu an 8+128 GB sürümü yaklaşık 2.250 TL olarak açıklandı. Telefonun 8+256GB versiyonu fiyatı ise 2.460 TL

Oppo F19 Pro Plus 5G siyah modeli ve gümüş renk seçenekleri ile mavi renk ise ek olarak sunuluyor. Telefonun fiyatı 2.720 TL olarak duyuruldu. Fakat bu rakamlara ayrıyeten vergi ücretleri de ekleneceğinden dolayı fiyatlarda değişiklik yaşanabilir.

Oppo markalı telefonlar ilk olarak Hindistan’da satışa çıkarıldı. 17 Mart tarihi ile teknoloji mağazalarında yer alacak. Fakat küresel pazara ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor. Dört kamera özelliği ile dikkat çeken telefon markası, birçok kişi tarafından şimdiden merak edilirken intenetten araştırmalar devam ediyor. Mavi renk özelliği olan telefon ayrıca tercih ediliyor. Kamera çeşitliliğinin fazla olması ile diğer telefon markalarının önüne geçen Oppo, Türkiye’ye gelmek için hazırlık yapıyor.