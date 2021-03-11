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Oppo A9 format atma ve sıfırlama

Son dönemlerin tercih edilen telefonları arasında yer alan Oppo serisi bünyesine yeni modeller sokmaya devam ediyor. Oppo kullanıcılarının telefonla alakalı en çok merak ettiği nokta ise telefona format atma ve sıfırlama. Bu yazımızda Oppo kullanıcısı olanlar için telefona nasıl format atılacağını ve telefonun nasıl sıfırlanacağını analttık. İşte detaylar...

11 Mart 2021 Perşembe 22:07
Oppo A9 format atma ve sıfırlama
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Telefonunuz donduğunda veya sistemsel hatalarla karşı karşıya kaldığınızda ne yapmanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda telefonu sıfırlamak veya format atmak bir çözüm olabilir. Bunun yanı sıra elinizde bulunan cihazı satmak istediğiniz zaman ya da yeni bir cihaz alacağınız zaman telefonunuzun içindeki tüm verileri silebilmek için sıfırlamaya ya da format atmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu doğrultuda aşağıdaki yazımızda Oppo A9 kullanıcılarının telefonlarını nasıl sıfırlayacaklarını veya nasıl format atacaklarından bahsedeceğiz.

Oppo A9 format atma işlemi

  • Öncelikle telefonun “Menü” kısmına girmelisiniz.
  • Ardından “Ayarlar” yazılı yere basmalısınız.
  • Daha sonra açılan pencereden “Yedekle ve Sıfırla” kısmına geçmelisiniz.
  • Yine açılan pencereden “Telefonu Sıfırla” diyerek ardından “Her şeyi sil” seçeneğini seçmelisiniz.

Oppo A9 sıfırlama işlemi

  • İlk olarak telefonun ses kısma ve güç tuşuna aynı anda basmalısınız.
  • Bu işlemi ekrana Logo gelene kadar yapmalısınız. Yani iki tuşa aynı anda basılı tutmalısınız.
  • Logo geldikten sonra bırakabilirsiniz.
  • Daha sonra English kısmını
  • Ardından Wipe Data ve
  • System reboot now yazılı yeri seçmelisiniz.


Son Güncelleme: 11.03.2021 22:07
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Anahtar Kelimeler:
OppoFormatAtmaSıfırlama
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