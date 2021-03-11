Oppo A9 format atma ve sıfırlama

Oppo A9 format atma işlemi

Öncelikle telefonun “Menü” kısmına girmelisiniz.

Ardından “Ayarlar” yazılı yere basmalısınız.

Daha sonra açılan pencereden “Yedekle ve Sıfırla” kısmına geçmelisiniz.

Yine açılan pencereden “Telefonu Sıfırla” diyerek ardından “Her şeyi sil” seçeneğini seçmelisiniz.

Oppo A9 sıfırlama işlemi

İlk olarak telefonun ses kısma ve güç tuşuna aynı anda basmalısınız.

Bu işlemi ekrana Logo gelene kadar yapmalısınız. Yani iki tuşa aynı anda basılı tutmalısınız.

Logo geldikten sonra bırakabilirsiniz.

Daha sonra English kısmını

Ardından Wipe Data ve

System reboot now yazılı yeri seçmelisiniz.

Telefonunuz donduğunda veya sistemsel hatalarla karşı karşıya kaldığınızda ne yapmanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda telefonuk veya format atmak bir çözüm olabilir. Bunun yanı sıra elinizde bulunan cihazı satmak istediğiniz zaman ya da yeni bir cihaz alacağınız zaman telefonunuzun içindeki tüm verileri silebilmek için sıfırlamaya ya da format atmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu doğrultuda aşağıdaki yazımızdaA9 kullanıcılarının telefonlarını nasıl sıfırlayacaklarını veya nasıl format atacaklarından bahsedeceğiz.