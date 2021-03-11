Oppo A9 format atma ve sıfırlama

Oppo A9 format atma işlemi
- Öncelikle telefonun “Menü” kısmına girmelisiniz.
- Ardından “Ayarlar” yazılı yere basmalısınız.
- Daha sonra açılan pencereden “Yedekle ve Sıfırla” kısmına geçmelisiniz.
- Yine açılan pencereden “Telefonu Sıfırla” diyerek ardından “Her şeyi sil” seçeneğini seçmelisiniz.
Oppo A9 sıfırlama işlemi
- İlk olarak telefonun ses kısma ve güç tuşuna aynı anda basmalısınız.
- Bu işlemi ekrana Logo gelene kadar yapmalısınız. Yani iki tuşa aynı anda basılı tutmalısınız.
- Logo geldikten sonra bırakabilirsiniz.
- Daha sonra English kısmını
- Ardından Wipe Data ve
- System reboot now yazılı yeri seçmelisiniz.
Son Güncelleme: 11.03.2021 22:07