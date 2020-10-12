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Oppo A15'in özellikleri ve fiyatı belli oldu

Oppo'nun yeni modeli A15'in özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oldu. Oppo A15 yakında yeni özellikleri ve fiyatıyla satışa sunulacak.

12 Ekim 2020 Pazartesi 22:11
Oppo A15'in özellikleri ve fiyatı belli oldu
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Oppo yeni A15 serisini yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. A15 ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. A15 Oppo’nun A serisine dahil ettiği son akıllı telefon olacak. Oppo A15 modelinin tanıtımının Amazon üzerinden yapılacağı öğrenildi.

Oppo A15 Özellikleri

Oppo A15 geniş bir ekrana sahip olacak. A15 modelleri 6,52 inçlik bir ekran ile geliyor. Ekranın üst bölümünde damla çentik şeklinde bir özçekim kamerası bulunuyor. Yeni tasarıma göre cihazın arka bölümünde 3 adet kamera olacak.


A15 modellerinde MediaTek Helio P35 işlemci yer alacak. İşlemcinin yanında 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı olacak. Ayrıca depolama alanı sonrasında büyütülebilecek. Ayrıca cihazda HD+ bir ekran da olacak.

Akıllı telefonda 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel geniş açılı kamera yer alacak. Cihazın özçekim kamerası ise 5 megapiksel çözünürlükte olacak. Android 10 ile gelecek A15’te ColorOS 7.2 sürümü bulunacak. Oppo A15’in bataryası 4230 mAh’tan güç alacak.

Oppo A15 Fiyatı

Oppo’nun yeni A15 modelinin Türkiye’de 1190 TL fiyatla piyasaya sürüleceği öğrenildi.

 



Son Güncelleme: 12.10.2020 22:11
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Anahtar Kelimeler:
Oppo A15Teknoloji
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