Oobleck nedir? Nasıl yapılır? Nerede satılır? Slime'e Rakip Oyuncak Oobleck!

Oyuncaklar için ebeveyler seçenek ararken evde elimizdeki malzemelerle kanserojen madde içermeyen organik oyuncak üretmek elimizdedir. Birçok oyuncağın hammaddesi zararlı ve bilinmeyen kimyasallar içerdiğinden çoğu anne ve baba evde geri dönüşüm malzemelerinden bile oyuncak üretebiliyor.

Oyun hamuru,gibi türlere yakın olan oyuncak su ve mısır nişastasından yapılıyor.ların gelişimini de destekleyen bu tarz yumuşak oyuncaklar, ailelerle birlikte keyifli zaman geçirmenin aracı haline geliyor. Çocuklar tarafından deneysel anlamda da yararlabilecekleri bir materyal oluyor. Hamurun sıvılığına siz karar veriyorsunuz. Hamura gıda boyası da ilave ederek renk verebilirsiniz. Çeşitli kalıplara sokabilirsiniz. Kolay şekil alan bir yapısı bulunmaktadır.

Normal bir hamur gibi uzun süre oynanmadığında ya da açık alanda bırakıldığında katılaşmaya başlayacaktır. Kuruduktan sonra toz haline gelmektedir.