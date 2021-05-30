OnePlus, uygun fiyatlı OnePlus Nord CE 5G cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Teknoloji şirketi OnePlus, üst segment özellikleri taşıyan OnePlus Nord cihazını aylar önce piyasaya sürmüştü. Telefon çok başarılı bulundu ve güzel bir satış rakamı yakaladı. Nord modelindeki bu başarı OnePlus’un bu seriyi devam ettirmesine neden oldu. Bu nedenle Nord CE (Core Edition) 5G modelini piyasa çıkarmaya hazırlanıyor.

Çinli şirketin CEO’su olan Pete Lau, TechRadar adındaki yabancı bir teknoloji sitesine bazı açıklamalar yaptı. Lau, yaptığı açıklamada söz konusu cihaz ile ilgili de bilgiler verdi.

Çinli CEO, başarılı olmuş olan OnePlus Nord modelindeki bazı özellikleri değiştirerek çok daha ucuz fiyatlı bir akıllı telefon tasarladıklarını belirtti. Ayrıca Nord CE 5G’nin, orijinal Nord modelinin başarısına ulaşacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.

OnePlus yetkilileri, cihazın tanıtımının 10 Haziran 2021’de yapılacağını açıkladı. Fiyatının ise yaklaşık 275 Dolar olması bekleniyor.