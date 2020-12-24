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OnePlus CEO'su Pete Lau akıllı saat iddialarını doğruladı!

Önemli teknoloji firmalarından olan OnePlus'ın CEO'su Pete Lau, binlerce kişi tarafından merak edilen sorulara yanıt verdi. Son olarak firmanın bir akıllı saat çıkaracağına yönelik iddialara yanıt veren Lau, gelecek senenin başında bir saat çıkaracaklarını açıkladı...

24 Aralık 2020 Perşembe 00:00
OnePlus CEO'su Pete Lau akıllı saat iddialarını doğruladı!
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OnePlus CEO’su Pete Lau, Twitter hesabı üzerinden yaptığı son açıklama ile birlikte piyasaya çıkacak olan OnePlus saati hakkında önemli ifadelere yer verdi. Bir süredir sosyal medya üzerinde iddia olarak yer alan OnePlus akıllı saatini doğrulayan Lau, saatin çıkacağı tarihe yönelik de açıklamalarda bulundu.

 

2015’te ilk çizimi gündeme gelmişti

İlk olarak 2015 senesinde OnePlus tarafından paylaşılan bir akıllı saat çizimi teknoloji meraklıları tarafından irdelenmişti. Bu çizimin OnePlus içinde bir akıllı saat tasarlanmaya başladığını ve çalışmaların devam ettiğini belli etmişti. Son olarak OnePlus CEO’su Pete Lau tarafından yapılan açıklama sonrasında akıllı saate yönelik kesinlik kazanılmış oldu.

 

Pete Lau akıllı saat açıklamasında bulundu

Pete Lau, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, birçok kişi tarafından bir akıllı saat istendiğini ve şirketin bir akıllı saat üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Lau açıklamalarının devamında akıllı saatin gelecek senenin başında satışa sunulacağını aktardı.



Son Güncelleme: 24.12.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
OneplusPete LauAkıllı Saat
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