OnePlus Band tanıtım tarihi açıklandı! OnePlus Band özellikleri nelerdir?

Samsung, Apple ve Huawei gibi dev markaların giyilebilir teknolojiye önem vermesinin ardından, diğer üreticilerde bu alanda çalışmalarını hızlandırdı. Amiral gemisi katili unvanıyla sektöre giriş yapan OnePlus yeni çıkartacağı akıllı bilekliğini tanıtmaya hazırlanıyor. OnePlus Band tanıtım tarihi belli oldu.

OnePlus Band SpO2 ölçümü yapabilecek

Band, 11 Ocak günü Hindistan‘da tanıtımı yapılacak. Tanıtımdan önce OnePlus Health uygulaması Google Play Store’da erişime açıldı. Bilekliğin ekran büyüklüğü 1.1 inç ve AMOLED ekran olacağı belirtildi.

Geçen haftalarda cihazın SpO2 ölçümüne sahip olup olmayacağı çok kez konuşuldu. Şirket Twitter’dan yaptığı açıklamayla bilekliğin kandaki oksijeni ölçmek için SpO2 olacağını doğruladı. Aynı zamanda kalp atış hızını ölçebilen cihazıyla uyku takibi mümkün hale gelecek.

Amazon üzerinden satışa sunulacak OnePlus Band’in özellikleri, e-ticaret devinin intenet sitesinde bir hafta önceden listelenmişti. Uyku izleme, gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, müzik kontrolü gibi özelliklere sahip olan cihaza. Yoga, yüzme gibi on üç tane daha egzersizin takibini yapmak içinde spor moduda eklendi.

IP68 sertifikasıyla çıkacak bileklik, toza ve suya karşı ekstra dayanıklı ve şarjı on dört gün kullanılabilecek. Cihazın fiyatı 30 $ olarak tahmin ediliyor.