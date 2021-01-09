İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...

OnePlus Band tanıtım tarihi açıklandı! OnePlus Band özellikleri nelerdir?

OnePlus'ın yeni çıkaracağı OnePlus Band2in tanıtım tarihi açıklandı. OnePlus Band'in özelliklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 21:43
OnePlus Band tanıtım tarihi açıklandı! OnePlus Band özellikleri nelerdir?
Takip Et:

Samsung, Apple ve Huawei gibi dev markaların giyilebilir teknolojiye önem vermesinin ardından, diğer üreticilerde bu alanda çalışmalarını hızlandırdı. Amiral gemisi katili unvanıyla sektöre giriş yapan OnePlus yeni çıkartacağı akıllı bilekliğini tanıtmaya hazırlanıyor. OnePlus Band tanıtım tarihi belli oldu.

OnePlus Band SpO2 ölçümü yapabilecek

Band, 11 Ocak günü Hindistan‘da tanıtımı yapılacak. Tanıtımdan önce OnePlus Health uygulaması Google Play Store’da erişime açıldı. Bilekliğin ekran büyüklüğü 1.1 inç ve AMOLED ekran olacağı belirtildi.

Geçen haftalarda cihazın SpO2 ölçümüne sahip olup olmayacağı çok kez konuşuldu. Şirket Twitter’dan yaptığı açıklamayla bilekliğin kandaki oksijeni ölçmek için SpO2 olacağını doğruladı. Aynı zamanda kalp atış hızını ölçebilen cihazıyla uyku takibi mümkün hale gelecek.

Amazon üzerinden satışa sunulacak OnePlus Band’in özellikleri, e-ticaret devinin intenet sitesinde bir hafta önceden listelenmişti. Uyku izleme, gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, müzik kontrolü gibi özelliklere sahip olan cihaza. Yoga, yüzme gibi on üç tane daha egzersizin takibini yapmak içinde spor moduda eklendi.

IP68 sertifikasıyla çıkacak bileklik, toza ve suya karşı ekstra dayanıklı ve şarjı on dört gün kullanılabilecek. Cihazın fiyatı 30 $ olarak tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 09.01.2021 21:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OneplusOneplus BandAmoled1.1 Inç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CES 2021 en iyi akıllı telefonları belirlendi
CES 2021 en iyi akıllı telefonları belirlendi
Güncelleme sonrası Whatsapp düşüşe geçti! Türkiye'de öne çıkan uygulamalar hangileri oldu?
Güncelleme sonrası Whatsapp düşüşe geçti! Türkiye'de öne çıkan uygulamalar hangileri oldu?
Zorunlu güncellemeyi kabul etmeyenler için WhatsApp'a karşı alternatif uygulamalar
Zorunlu güncellemeyi kabul etmeyenler için WhatsApp'a karşı alternatif uygulamalar
Bilinmeyen numaranın kime ait olduğu nasıl öğrenilir?
Bilinmeyen numaranın kime ait olduğu nasıl öğrenilir?
Lenova Tab P11 model tableti ile piyasada ses getirmeye hazırlanıyor!
Lenova Tab P11 model tableti ile piyasada ses getirmeye hazırlanıyor!
League Of Legends 11. sezon ne zaman başlayacak?
League Of Legends 11. sezon ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizi oyuncusu Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci hakkında bilgiler
Evde bakım maaşı yatan iller 10 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey kimdir?
Acemi Anneler Melahat karakterini kim canlandırıyor? Deniz Gökçe Kayhan kimdir?
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit yaşı ve oynadığı diziler
Kanal D Yatıya Misafirim Var başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın hakkında bilgiler
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hizmetçiler dizisinde kim kimdir? Hizmetçiler dizisi tüm oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler!
Kredi kartı şifresi bloke oldu! Bloke nasıl kaldırılır?
Kredi çekemiyorum sicilim bozuk diyenlere müjde! BBDK'dan bankalara talimat! Kredi öekme şartları kolaylaşıyor
10 Kasım günü okullar açık mı, uzaktan eğitim olacak mı?
31 Aralık tekel bayileri açık mı, alkol satışı yasak mı? 31 Aralıkta alkol satışı kaça kadar?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Ocak 2021 Pazar
Beni Bırakma Firuze karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hazal Eylül Çelik kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizisi çekim yeri
Altın ne kadar oldu? 10 Ocak 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 10 Ocak 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Müge Anlı Adli Tıp Uzmanı Şevki Hoca neden yok, nerede!
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.