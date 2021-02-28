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OnePlus 9 teknik özellikleri

OnePlus 9 teknik özellikleri sızdırıldı! Ele geçirilen bilgiler kapsamında OnePlus 9 modellerde yer alacak olan teknik özellikler belli oldu. OnePlus 9 modellerdeki teknik özellikler çoğu kişi tarafından merak edilmeye başlandı.

28 Şubat 2021 Pazar 17:57
OnePlus 9 teknik özellikleri
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Sık sık sızıntılar ve tahminlerle gündemde olan OnePlus 9, teknik özellikleriyle bu kez gündeme geldi. Çinli şirketin bu yıl lansmanını yapacağı amiral gemisinin selefi dünya çapında ciddi satış rakamları elde etti. Şirketin başarısından sonra gözler yeni modele çevrildi. Yayınlanan ekran görüntüsü bize cihazla ilgili önemli teknik ayrıntıları göstermektedir.

OnePlus 9 teknik özellikleri sızdırıldı

Elde edilen ekran görüntüsü bize cihazın teknik detaylarını gösteriyor. OnePlus 9 serisinin temel modeli olacak OnePlus 9R'nin teknik detaylarda paylaşıma sunulmuştu. Bugün sızıntı bir ekran görüntüsü olarak geldi.

Fotoğrafta ana modelin kod adı LE2113'tür. Snapdragon 888 işlemcili 8 GB RAM görüyoruz. Bellek tarafında hangi seçeneklerin mevcut olacağını bilmesek de söz konusu görüntüdeki cihaz 128 GB alana sahip. Amiral gemisi telefon olarak adlandırdığımız bu telefonda 120 Hz yenileme hızına sahip 6.55 boyutundaki Fluid AMOLED ekran bahsediliyor. Arka kamerada 48MP, 50MP ve 2MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu da bulunmaktadır.

Şimdiye kadarki sızıntılara ve tahminlere göre bu seride ucuz bir model, ana model ve Pro model göreceğimizi söyleyebiliriz.



Son Güncelleme: 28.02.2021 17:57
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Anahtar Kelimeler:
Oneplus 9TekniközellikIşlemciBellek
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