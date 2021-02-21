OnePlus 9 Lite teknik özellikleri

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi olan OnePlus, her sene tüketici beğenisine sunduğu amiral gemisi modelleriyle ilgi çekmeye devam ediyor. OnePlus, ürettiği telefonların yanı sıra ayrıca tüketicisiyle kurduğu bağla da sık sık anılmaya başlandı. Bu bağlamda müşteri dostu olarak da bilinen şirket özellikle yazılım konusunda pek çok kullanıcısını memnun ediyor. Geçtiğimiz yıl bahsettiği ve 2021 yılının ilk aylarında piyasaya çıkaracağı bilinen OnePLus 9 lite Yeni model akıllı telefonun özellikleriyle tanıtımı başladı. En kısa sürede üretime geçileceği tahmin ediliyor.

İşte beklenen telefon ONEPLUS 9 LİTE ın özellikleri

OnePlus 9 Lite, boyutlarında ve 6.43 inç inçlik bir ekrana sahip ağırlığında olacaktır. Ekran çözünürlüğü 2400x1080 pikseldir, görüntüsü parlak ve netliği bu alamda düşünüldüğünde iyi sonuç verebileceği tahmin ediliyor. Arka kamera 48MP Sony IMX586 sensöre sahip olacak. 32MP çözünürlükteki ön kamera ile yüksek kalitede öz çekimler gerçekleştirile bilinecek.

cihaz, Chipset Qualcomm Snapdragon 865 ile çalışan 8GB RAM Kapasitesi‎ ve 256GB dahili hafızaya sahip olacak. OnePlus 9 Lite'de iki SIM kartı girişi bulanacak. farklı operatörlerin hizmetlerini ve 2 numarayı kullanabilirsiniz. Ve 5G desteği var, bağlantı hızı 10-25 Gb / s'ye çıktıkça İntenet uçacak.

Ne yazık ki, microSD için bir genişletme yuvası olmadığından OnePlus 9 Lite'ye bir bellek kartı takamazsınız. Standart 3,5 mm kulaklık jakı yoktur, ancak adaptör bir USB Type-C ile birlikte geldiğinden bunları kullanabilirsiniz. Kızılötesi bağlantı noktası yoktur, bu yüzden kontrol paneli olarak kullanmak çalışmaz. OnePlus 9 Lite’nin batarya kapasitesi 3900mAh ve hızlı şarj desteği bulunacak. Akıllı telefon bu tip segmentlerde su geçirdiği için kesinlikle sudan uzak tutulmalı ve duşta kullanılmamalıdır.