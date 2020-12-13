OnePlus 9 5G ilk kez tasarım ve özellik olarak sızdırıldı!

One Plus ülkemize çok geç girmesine rağmen uzun yıllardır telefon üreten köklü bir firmadır. Firmanın yeni amiral gemisi olması beklenen OnePlus 9 5G ilk kez tasarım olarak görüntülendi.

GeekBench’te ortaya çıkan OnePlus 9 5G’nin tasarımı pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Telefonun ne zaman satışa sunulacağı bilinmezken yeni detaylar telefon severleri heyecanlandırdı. OnePlus 9 serisi farklı modelleri ile duyurulacağı açıklanırken bu telefonların OnePlus 9 5G, OnePlus 9 Pro 5G ve OnePlus 9E modelleri olacağı belirtildi.

OnePlus 9 5G teknik özellikleri

Ortaya çıkan sızıntılar telefonun resmi tasarımı olmasa da güvenilir kaynaklardan alınan bilgiler sonrasında tasarımın büyük ihtimalle resmileşeceği düşünülüyor.

OnePlus 9 5G’nin arka tasarımı bir önceki seri olan OnePlus 8T ile hemen hemen aynıdır. Dikey olarak yerleştirilen 3 kamerası bulunan telefonun iki büyük kamera ve bir küçük kamera ile tasarlanacağı görülüyor. İki ana kameranın hemen yan tarafından Flash olacağı görülürken ana kameranın 48 Mp olacağı, ultra geniş açılı kameranın ise 16 MP olacağı tahmin ediliyor.

Telefonun ön tasarımı ise klasik OnePlus tasarımı olan delikli ekran tasarımında dizayn edilmiştir. OnePlus 9 5G modeli 120 HZ ekran tazeleme hızı ile 6.55 İnçlik bir büyüklüğü sahip olacakken görüntü Full HD+ olarak sunulacak.

8 GB Ram ve 128 GB depolama alanı ile satışa sunulması beklenen OnePlus 9 5G modeli yonga seti ise Snapdragon 888 olarak belirtildi.