Ocak 2021'de en çok bu uygulamalar indirildi!

Covid-19 salgınıyla birlikte dünya genelinde insanlar 2020 yılının Mart ayından itibaren eve kapanmak zorunda kaldı. Evde geçirilen vaktin artmasıyla birlikte sosyal medya uygulamalarında geçirilen sürede de artış gerçekleşti.

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, gizlilik ilkelerinde değişiklik yaptığını ve bu yeni gizlilik ilkelerini kabul etmeyen kullanıcıların daha fazla uygulamayı kullanmaya devam edemeyeceklerini açıklamıştı. WhatsApp’ın bu kararından ötürü birçok kullanıcı, uygulamayı silip başka mesajlaşma uygulamalarına yönelmişti.

Sensör Tower isimli analiz şirketinin yayınladığı tabloya göre bu yılın en çok indirilen uygulaması Telegram oldu. Mesajlaşma uygulaması olan Telegram, hem Anroid hem de iOS işletim sistemine sahip telefonlarda en çok tercih edilen uygulama konumuna geldi.

Çin’in video paylaşım uygulaması olan Tiktok, listede ikinciliğe yükseldi. TikTok uygulamasını üçüncülükle Signal isimli mesajlaşma uygulaması takip etti.

WhatsApp ise gizlilik ilkelerinde yaptığı değişiklikten ötürü listede beşinci sıraya geriledi.