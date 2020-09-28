Nvidia GeForce RTX 3060Ti çıkış tarihi belli oldu!

Dünya devi firma Nvidia’nın yeni dönemde tanışmaya başladığı RTX 30 serisi ekran kartlarına kullanıcılar tarafından büyük bir ilgi gösteriliyor. Bazı kartları tanıtılan yeni seride halen tanıtılmayı bekleyen kartlar da yer alıyor. Son olarak merakla tanıtılması beklenen RTX 3060Ti ekran kartının tanıtılacağı tarih anonim iki kaynak tarafından sızdırıldı.

GeForce RTX 3060Ti ekran kartı hakkında elde edilen bilgilere göre 4864 CUDA çekirdekli olacağı ve ekran kartının yapılandırmasının GA104-200 şeklinde olacağı öğrenildi. Diğer yandan CUDA sayısının 3070 modelinden 1024 daha az olacağı ancak 3070’e benzeyecek formda 14 Gbps hızında çalışacak 8 GB GDDR6 bellek kullanılacağı öne sürüldü. Ayrıca veri yolu genişliğinin 256 bitte kalacağı ve bunun da 448 GB/sn teorik bant genişliğine tekabül ettiği aktarıldı.

Özel tasarım kartların 200W civarında TDP ile sınırlandırıldığı iddiaları yer alırken bundan yola çıkarak referans kartların 180W civarında olacağı düşünülebilmekte. Buna bağlı olarak RTX 2070 ve 2060 SUPER ile birbirlerine oldukça yakın olacaklar.

Henüz 3060Ti için kesin bir tarih açıklanmamış olsa bile yol haritalarına bakıldığında tarihin Ekim ayı sonu olacağı tahmin ediliyor. 3070 için 15 Ekim tarih belirlenmesinden dolayı bu tarihte 3060Ti hakkında yeni bilgiler sunulması da bekleniyor. Ancak Ti model kartların AMD’nin çıkaracağı Radeon RX6000’den önce çıkması beklenmiyor.