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Nvidia CEO’su RTX 3000 serisi hakkında açıklamalarda bulundu!

Nvidia CEO’su RTX 3000 serisi hakkında “arz değil, talep sorunu var” açıklamalarda bulundu. Ayrıca insanların yeni ekran kartlarına beklediklerinden çok daha fazla talep gösterdiklerini belirtti…

06 Ekim 2020 Salı 21:53
Nvidia CEO’su RTX 3000 serisi hakkında açıklamalarda bulundu!
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Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından biri olan Nvidia yeni nesil RTX 3000 serisi ekran kartları ile gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Nvidia CEO’su Jensen Huang tarafından yapılan açıklamalar, insanların yeni ekran kartlarına ne kadar çok ilgi gösterdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Nvidia’nın yeni ekran kartlarını satışa sunduktan kısa bir süre sonra müşterilerin “stoklar tükendi” uyarıları ile karşı karşıya kaldığı bu dönem içinde Nvidia CEO’su Huang “arz değil talep sorunu var” açıklamasında bulundu. Oyunseverlerin büyük ilgisine beklemediği kadar çok maruz kalan dev firma, stokların tükenmesi ardından taleplere yanıt veremediği için özür mesajı yayınlamak zorunda kalmıştı.


Diğer yandan Tom’s Hardware tarafından yapılan habere bakıldığında, Nvidia tarafında yaşanan talep sorunu, 2020 senesinin sonuna kadar çözülemeyecek. Bu da demek oluyor ki yeni üretim ekran kartlarına bir süre daha kolay bir şekilde ulaşılamayacak.

“RTX 3080 ve 3090'a olan yoğun talep bir fenomen”

Nvidia CEO’su Huang Nvidia GPU Teknolojileri Konferansı’nda yapmış olduğu açıklamasında sene boyunca talebin arzı geçeceğine inandığını söyleyerek stok sorununun bir süre daha devam edeceğini ifade etti. Zaten yüksek olan talebin ABD’de tatil sezonuna girilmesiyle birlikte daha da çoğalacağını ve bu yüzden sorunun daha da büyüyeceğini dile getirdi.

Huang açıklamalarının devamında, “RTX 3080 ve 3090'da arz sorunu değil, talep sorunu var. İnsanlar, satın almak için akıllarını kaybettikleri Windows 95 ve Pentium günlerine geri dönüyor. Yani bu, uzun zamandır görmediğimiz bir fenomen ve biz buna hazırlıklı değildik” ifadelerine yer verdi.



Son Güncelleme: 06.10.2020 21:53
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NVİDİARTXEkran Kartı
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