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Numaranın hangi operatöre ait olduğunu sorguluma ve öğrenme işlemi

Herkes tarafından arayan numaranın hangi GSM şirketine bağlı olduğu merak edilmektedir. Vatandaşlar kendilerini arayan kişilerin telefon numaralarının hangi GSM operatörüne bağlı olduklarını araştırmaktadır.

20 Kasım 2020 Cuma 10:20
Numaranın hangi operatöre ait olduğunu sorguluma ve öğrenme işlemi
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Numaranın hangi operatöre ait olduğunu sorguluma işlemi nasıl yapılır?

Bir numaranın operatörünü sorgulamak yani bizi arayan numaranın hangi GSM operatörüne bağlı olduğunu resmi yollar aracılığıyla BTK yoluyla numaraların taşınma ve sorgulanmasını öğrenme, numara üzerinden operatör sorgulanması resmi yollarla mevcut numaranın hangi operatörlere ait olduğunu öğrenme ve o operatörü sorgulama işlemleri yapılmaktadır.

Numara taşıma durumu günümüzde oldukça kolay bir hal almıştır. 2008’de getirilen yasayla operatörünüzü kendi hattınızı kapatmadan değiştirebilmeniz mümkündür. Bundan dolayı operatör değişikliğini basit ve kolay bir şekilde değiştirip istediğiniz operatöre geçebilirsiniz. Daha öncelerde öneğin 532’li bir numarayı aramak istediğimizde bu hat Turkcell’e aittir. Eğer 542’li bir numarayı ararsak bu Vodafone, 555’li numarayı ararsak Avea veya günümüzdeki adıyla Türk Telekom operatörü olduğunu kolay bir şekilde anlayabiliyorduk. Fakat numara taşıma durumu kolaylaştığından ve serbest bir hal aldığından hattın hangi operatöre ait olduğu bilinmemektedir. Hattın baş numaralarından hangi operatöre ait olduğunu bulmamız biraz zorlaşmıştır. Aynı zamanda numara operatör sorgulama işlemini gerçekleştirmemiz basittir.

Numaradan Operatör Bulma Ücretsiz 2020


Operatör şirketleri farklı bir operatöre sahip olan numarayı aradığımızda bizden konuşulan dakika başı ücretlerinde artışlar mevcuttur. Bundan dolayı kendi operatörümüzden farklı bir başka operatörü aradığımızda daha fazla ücret ödemekteyiz. Bu yüzden aradığımız operatörün hangi Telekomünikasyon şirketine bağlı olduğunu bilmemiz oldukça önem taşımaktadır. Telefon numarası sorgu işlemlerini en kolay e-Devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Bunun için https://www.turkiye.gov.tr/btk-numara-tasima adresine telefon numarasını yazmanız yeterli olacaktır. Numaranın hangi operatöre ait olduğunu sorgularken Türk Telekom, Vodafone, Avea, Türkcell, PTTCELL, Bimcell gibi operatörlere ait olan çok fazla numara için ücretsiz olarak gerçekleştirmeniz mümkündür.

Belirli durumlarda numaranın gizli olmasından dolayı numaranın hangi operatöre taşındığını ya  da hangi numaranın hangi operatöre bağlı olduğunu öğrenmemiz mümkün olmayabilir. Bu durumlarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından tasarlanmış olan ve günümüzde E-Devlet kapısı üzerinden hizmet sunan BTK numara taşıma sorgulama adresini kullanabilirsiniz.  Numara operatörünü bulabilmek için E-Devlet kapısına giriş yapınız. Farklı E-Hizmetler’den değişik olarak numara taşıma sorgulama için E-Devlet Şifresi sahibi olmanıza gerek yoktur. Sadece yapacağınız işlem gerekli bağlantıya tıklayıp hangi operatörü öğrenmek istiyorsanız elinizde bulunan numarayı, başında sıfırı yazmadan karşınıza gelen kutuya yazmanızdır.

Numara Hangi Operatöre Ait Sorgulama

BTK numara taşıma sorgulama adresi sadece GSM numarası yani hattın hangi operatöre ait olduğunu göstermekle yükümlüdür. E-Devlet üzerinden sorgulama yapılan sistem hem numaranın operatörünü öğrendiğimizde hem de numara sahibinin kim olduğunu öğrenmenize yardım sağlamaktadır. İstediğiniz yöntemi kullanmak sizin tercihinize kalmaktadır. Her iki şekilde de bu hizmetlerden faydalanmanız mümkündür.



Son Güncelleme: 20.11.2020 10:20
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