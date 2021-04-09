Nokia G20 ve G10 özellikleri

Nokia bugün üç yeni akıllı telefonunu yaptığı canlı yayın ile teknoloji severlerin beğenisine sundu. Android işletim sistemine sahip olan üç modelin isimleri ise Nokia G10, C10 ve X10 olarak karşımıza çıkyor.

Nokia G20 ve G10’un özellikleri nelerdir?

Birbirine oldukça benzer olan iki modelden G20’nin toplam 5 olmak üzere 4 arka 1 ise ön kamerası bulunuypr. Bu kameranın arka kamerası 48 MP iken geniş açı, makro ve derinlik kameraları da bulunuyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğe sahip. Bu değerler G10 için ise 13 MP ana kamera, makro ve derinlik kameraları bulunuyor. G10’un da ön kamerası 8 MP.

G10 da G20 de 6.5 inç ekrana sahip ve G20’nin iki depolama seçeneği bulunuyor. 64 ya da 128 GB depolama seçeneklerinden birisinin seçilmesi mümkün. G10’da ise bu seçenekler 32 ve 64 GB olarak karşımıza çıkıyor. İki telefonunda bataryaları 5050 mAH. Ayrıca her ikisi de Andoid 11 işletim sistemine sahip.

Telefonların fiyatlarına bakıldığında Nokia G10 166$ iken G20 ise 190$ olarak fiyatlandırıldı.