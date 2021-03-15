Nokia G10 fiyatı ve özellikleri

Akıllı telefonlar günden güne değişen içerikleriyle her gün bir yenisi çıkıyor. Bu yeni kategorisine eklenenden biri de Nokia G10'dur.

Orta kullanıma sahip bir işletimle çok yakında satışa sunulacak Nokia G10 hakkındaki bilgiler duyulmaya başladı. Fiyatının ne kadar olacağından ne zaman çıkacağına kadar her şeyi belli. Önümüzdeki aylarda piyasada yerini alacağı konuşuluyor.

HMD Global anlamda dün açıkladığı bilgilere göre piyasaya birbirinden değişik modeller sunacakları ve muhtemelen Nisan ayı gibi olacağını duyurdu. Bu telefonlardan birinin Nokia G10 olabileceği konuşuluyor.

Özellikleri nelerdir?

Ekranı, 6, 38 inçlik HD+ olarak piyasaya gelecek. Boyutu 160,97 x 75,99 x 8,7 milimetre, ağırlığı ise 180 gramdır. Mor ve mavi renk seçenekleriyle gündeme gelecektir. Tasarım konusunda belli olmayan bir durum vardır. Her cebe uygun fiyat seçenekleriyle piyasadaki benzer modellerden farkı olmadığı konuşuluyor.

3 yada 4 GB RAM seçenekleriyle piyasada yerini alarak, 32 GB ve 64 GB altenatif sunarak depolama alanları sağlayacaktır. Birde microSD kart girişi de olarak depolama alanını genişletme imkanı sağlanacaktır, tahmini 512 GB'a kadar olacaktır.

Android tabanlı olan Nokia G10; kulaklık girişi, şarj aparat soketi 4,000 mAH pil doluluğu, FM radyo frekans çekicisi, ikili mikrofon ve Qualcommm apX le yer alacaktır. Çift hat kart giriş hakkı da tanımaktadır.

Kamere sistemlerine baktığımızda ise,48 megapiksel ana kamerada yer alırken, 5 megapiksel geniş lens özelliği sunmaktadır. Derinlik sensörü 2 megapiksele kadardır. Selfie kamerası ise 16 megapikseldir.

Satışa sunulacak fiyat ise, 1.250 TL ve vergiler dahil edilecektir. Diğer modellerin fiyat hakkında bilgisi bulunmamaktadır.