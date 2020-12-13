Nokia dizüstü bilgisayar özellikleri ve fiyatı

Nokia’nın Dizüstü Bilgisayarının Özellikleri Ve Fiyatı Sızdırıldı!

Nokia markası tarafından uzun bir süredir bilgisayar üreteceği söylentileri gündemde dolaşıyordu. Bu söylentileri kesinleştiren sızıntılar ortaya çıktı. Nokia henüz tanıtımını yapmadığı cihazı hakkında pek çok detay belli oldu. Cihazın adı Nokia PureBook X14 olan dizüstü bilgisayarın özellikleri ve fiyatı E-Ticaret platformunda ortaya çıkmıştır.

Nokia PureBook X14 Bilgisayarın Sızdırılan Özellikleri!

Bu cihaz Ultrabook sınıfında yer alacak olan, 1.1kg ağırlığa ve 16.8 mm kalınlığa sahip, taşınması kolay olacak bilgisayarın ekranı 14 inç büyüklüğe ve FHD çözünürlüğe ve IPS panele sahiptir. Paneli sayesinde bilgisayar 178 derece görüş açısına sahip olacaktır.

Donanım özellikleri ise, 10.Nesil İntel Core İ5-10210U işlemciye 8 GB DDR4 RAM kapasitesi ve 512 GB büyüklükte NVMe SSD’ye sahip olacaktır. Bilgisayarın işlemcisinin saat hızı ise 1.6 GHz ile 4.2 GHz aralığında oluyor. Bunların yanında cihazın harici ekran kartı bulunmayacak ve İntel UHD Graphics ile kullanıcılarıyla buluşacak.

Bir diğer yandan Ultrabook cihazlar için batarya çok önemli bir unsurdur. Ortaya çıkan sızıntılara göre Nokia’nın dizüstü bilgisayarı tam 8 saate kadar pil ömrüyle ve 65W şarj desteğine sahip olacaktır.

Nokia PureBook X14 Bilgisayarın Sızdırılan Fiyatı!

Nokia PureBook X14 bilgisayarın özelliklerinde ayrı fiyatı da sızdırılan detaylar arasında yer alıyor. Bu bilgisayarın fiyatının 1.220$ olarak belirtildi.