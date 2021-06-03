Nokia C20 Plus ne zaman çıkacak?

HMD Global son dakika haberine göre Nokia C20 Plus’ın çıkış tarihini duyurdu. Dünyaca ünlü şirket ayrıca telefonun arka yüzünün fotoğrafını paylaştı.

Çift kamera kurulumu ile gelme ihtimali olan telefon yuvarlak yapıya sahipken arka kısımda LED flaş yer alıyor. Sol tarafta SIM KARTI yer alırken sağ kenarda ses seviyesi düğmeleri mevcut. Üst kenarda 3,5mm ses jakı bulunuyor.

Nokia C20 Plus için Çin’de çıkan 3C ve TENAA siteleri ile TA-1388 model numaralı Nokia telefonu olduğu düşünülüyor. Telefon 3C listesinde yer alırken 10W şarj cihazı bulunuyor. LTE cihazı olduğu düşünülürken C20 Plus’ın Geekbench raporu, 3 GB RAM ve Android 11 işletim sistemine sahip olacak.





1.20 Ghz hızında çalışacak olan dört çekirdeğe sahip telefon 1.60 Ghz hızında yer alacak. Dört çekirdeğe sahip Unisoc yonga seti tarafından desteklenecek.

Nokia C20, 6.52 inçlik bir IPS LCD HD+ panel,

Android 11 Go Edition, 1 / 2 GB RAM, 16 / 32 GB depolama alanı,

Unisoc SC9863A ve 10W şarjı destekleyen

3.000 mAh pil

Ön tarafında 5 Megapiksel kamera,

Arka tarafında ise 5 Megapiksel lens

11 Haziran tarihinde satışa sunulacak telefon yerel saat ile saat 10.00’da olacak. Türkiye saati ile de, saat 05:00 civarında duyurusu gerçekleşecek.