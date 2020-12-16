Nokia 5.4 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri neler?

Geçtiğimiz günlerde dizüstü bilgisayar çıkaran Nokia, hiç hız kesmeden yeni akıllı telefonu Nokia 5.4’ün tanıtımını yaptı.
Telefonun batarya kısmında ise 4000 mAh’lık bir pil gücü ile uzun kullanım vaadediyor. Nokia 5.4’ün arka tarafında dört adet kamera bizi bekliyor. 48 MP ana kamera, 5 MP ve 2 MP’lik iki makro kamera son olarak da 2 MP derinlik kamerası mevcuttur. Cihaz Android 10 işletim sistemi ile geliyor.
Nokia 5.4 Türkiye satış fiyatı ne kadar?
Nokia 5.4’ün Avrupa’daki satış fiyatı 189 $ olarak belirlenirken henüz Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı.
Son Güncelleme: 16.12.2020 23:14