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Nokia 5.4 özellikleri ve fiyatı

Nokia 5 serisinin yeni modeli 5.4’ün tanıtımını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen tanıtımda Nokia 5.4 özellikleri ve fiyatı da açıklandı.

15 Aralık 2020 Salı 16:51
Nokia 5.4 özellikleri ve fiyatı
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Nokia HMD Global şirketi altında çalışmalarına devam ediyor. Şirket telefon modellerine bir yenisini daha ekledi. Merakla beklenen Nokia 5.4 modelinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Nokia 5.4 özellikleri nedir?

2 GHz hızında çalışabilen ve 11nm fabrikasyon sürecinde üretilen telefon, sekiz çekirdekli Snapdragon 662 gücü bulunuyor. 6.69 inç büyüklüğündeki LCD ekrana sahip olan telefon, HD+ çözünürlük kalitesi sunuyor. Ayrıca telefonun ön kamerası 16 megapiksel olarak dikkat çekiyor. Ana kamera ise 48 megapikseldir. Kamera kısmının altında parmak izi okuyucusu bulunuyor.

4 GB Ram ve 64 ya da 128 GB depolama alanına sahip olan telefonun microSD ile artırılabilir özelliği de bulunuyor. Nokia 5.4 modelinin bir diğer özelliği ise 4000 mAh bataryası ve 10W hızlı şarj desteği de yer alıyor.

2021 yılının Ocak ayında satışa çıkarılacak olan telefonun fiyatı ise 189 euro olarak açıklandı. Cihazın ülkemizde satışa sürülüp sürülmeyeceği ise henüz bilinmiyor.



Son Güncelleme: 15.12.2020 16:51
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Anahtar Kelimeler:
NokiaTelefon5.4
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