Nokia 1.4'ün tanıtımı yapıldı!

Eski zamanların en çok kullanılan telefon markalarından biri olan Nokia, uygun fiyatlı orta kaliteli telefonlar üretiyor.

Nokia 5 yeni telefon çıkaracağını duyurmuştu. Bu telefonlardan ilki haberimizde anlatacağımız Nokia 1.4 modeli.

Telefonun işletim sistemi olarak Android Go tercih edildi.

Telefonun ön kısmının tasarımında çentik bulunuyor. Telefonun arka kısmındaki kamere daire şeklinde sahip. Kameranın alt kısmında parmak izi okuyucusu bulunuyor. Telefon 6,5 inç genişliğinde ve HD+ ekrana sahip.

Telefon 16, 32 ve 64 GB depolama alanına sahip olacak.

Telefonun arka kamerası 8 Megapiksel ve 2 Megapiksel olmak üzere iki adet kameraya sahip. Selfie kamerası olarak ise 5 Megapiksellik bir kamera sizleri bekliyor.

Telefon, mavi ve mor olmak üzeri iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.