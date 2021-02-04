Nokia 1.4'ün tanıtımı yapıldı!

Eski zamanların en çok kullanılan telefon markalarından biri olan Nokia, uygun fiyatlı orta kaliteli telefonlar üretiyor.
Nokia 5 yeni telefon çıkaracağını duyurmuştu. Bu telefonlardan ilki haberimizde anlatacağımız Nokia 1.4 modeli.
Telefonun işletim sistemi olarak Android Go tercih edildi.
Telefon 16, 32 ve 64 GB depolama alanına sahip olacak.
Telefonun arka kamerası 8 Megapiksel ve 2 Megapiksel olmak üzere iki adet kameraya sahip. Selfie kamerası olarak ise 5 Megapiksellik bir kamera sizleri bekliyor.
Telefon, mavi ve mor olmak üzeri iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.
Son Güncelleme: 04.02.2021 18:39