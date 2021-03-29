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Nissan Juke 2021 özellikleri

Yeni Nissan Juke alıcılarıyla buluştu. Sportif konforun son teknoloji ve şıklıkla buluştuğu Nissan Juke pratiklik ve dinamikliğiyle tüm kuralları baştan yazacak. 11 farklı renk seçeneğiyle ise her zevke hitap ediyor

29 Mart 2021 Pazartesi 22:59
Nissan Juke 2021 özellikleri
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Nissan Intelligent Mobility özellikleriyle donatılmış yeni modeli Juke’yi satışa sundu. Alıcısına en konforlu kullanımı sağlamak için yeni donatılmış iç hacmi ve birbirinden kullanışlı teknolojik özelliklerini sundu.

Bundan 11 yıl öncesinde B-Crossover’ın ilk öncüsü olan tanıtılan Juke, dünyada 1,5 milyonluk kullanıcıya ulaştı. Nissan Juke rahat iç hacmi teknolojisiyle benzer modellerinden ayrılıyor.

 Nissan Juke;

  • Tüm modellerinde 8” dokunmatik ekran,
  • Apple car play ve Android Auto sistemlerine,
  • 3 silindirli 1.0 litrelik turbo şarjlı beygirgücünde motora,
  • 6 ileri manuel vites ya da 7 ileri çift kavramalı otomatik vitese, (DCT)

Sahip özellikleriyle, kullanıcısına en yüksek performansta ve yakıt tasarruflu kullanım avantajı sunuyor.

Bu özelliklere ek olarak crossover araç sınıfında Nissan Juke B-SUV araç sınıfında iddialı bir çıkış yapıyor. Son teknoloji tasarımlarla pratikliği ve lüksü bir arada yaşatıyor.

Nissan Juke Tekna, Platinum Perso ve Platinum Premium olmak üzere 4 farklı donanımı tanıttı.

Atletik Tasarım

Nissan Juke 19 inç alaşımlı jantları B-SUV sınıfında fark yarattı. Gün batımı kırmızı ile sportif tarz sevenler için tanıtımını yaptı. Lansman rengine ek olarak 11 farklı rengiyle birlikte Türkiye’de kendisine alıcı bulacak. Aydınlanma sistemlerinde LED tasarımlarıyla hem tasarruflu hem şık olmayı vaat ediyor.

Geniş iç hacim

Nissan Juke eski modellerine kıyasla iç hacminde de yeniliğe gitti. Arka koltuklarında 5,8 cm’lik artan diz mesafesine ek olarak 2,2 cm’lik baş mesafesini de artırdı. Nissan Juke koltuklarında rahat ulaşımı sağlarken bagaj iç hacmini de %20 artırdı.7” gelişmiş sürücü yardım ekranı, döşemelerde kullandığı rahat kumaşlar ve şık tasarımlı iç döşemeleriyle araç içinde her zaman seçkinlik hissi yaşanmasını vaat ediyor. Orta paketten itibaren standart olarak sunulan ön koltuk ısıtma sistemi sayesinde en yüksek konforu sağlıyor. Süet ve deri olmak üzere iç döşeme seçenekleriyle her zevke hitap ediyor.

Yüksek Performans

4.210 mm boyu, 1.595 mm yüksekliği ve 1.800 mm genişliği ile hem büyük boyut konforunu hem de sportif şıklığı kullanıcılara sunuyor. Çeviklik ve yüksek performansı sunan Nissan Juke, hem dayanıklı hem de çok dengeli bir araç kullanımının rahatlığını sağlıyor. Bu özellikleri ile virajlarda bile en iyi yol tutuşunu sağlıyor.

Yeni Nissan Juke, 115 beygir gücünde, üç silindirli, 1.0 litrelik DIG-T turbo-şarjlı içten yanmalı motoruyla yüksek performans ve tasarruf sağlıyor. 6 ileri manuel vites ya da 7 ileri çift kavramalı otomatik vites (DCT) seçenekleri ve 3 farklı sürüş modu (Eco, Standart, Spor) sayesinde sürücüler, ihtiyaçlarına göre kullanım çeşitliliği sağlayabiliyor.

Gelişmiş teknoloji ve NIM (Nissan Intelligent Mobility) özellikleri

 Yeni Nissan Juke günümüze en uygun teknolojik donanımlara sahip. Nissan Juke; Tekna versiyonundan itibaren Bisiklet ve Yaya Tanımalı Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi, Akıllı Şerit Takip Asistanı, Akıllı Otomatik Uzun Far Asistanı, Trafik İşaret Tanıma Sistemini standart olarak sunmakta. Bunlara ek olarak, Platinum Premium versiyonunda mevcut olan Kör Nokta Uyarı Sistemi, Akıllı Yorgunluk Algılama Sistemi, Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Akıllı Çevre Görüş Sistemi ile de eşsiz bir yolculuk keyfi ve teknoloji konforu sağlıyor.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ve BOSE® Personal® Plus Ses Sistemi

Yeni Nissan Juke kullanıcıları Apple CarPlay ve Android Auto sistemleri ile 8 inçlik dokunmatik ekranından akıllı telefonlarınıza uyum sağlıyor. Ek olarak Platinum Premium versiyonunda bulunan navigasyon özelliği ile her zaman yollara hükmetmeyi kullanıcılarına sunuyor. Yeni Nissan Juke ’un koltuk başlarına entegre edilmiş iki adet UltraNearfield ses ünitesini içeren sekiz kuvvetli hoparlörü ile 360°  kişiselleştirilebilir müzik deneyimi sunan Bose® Personal® Plus ses sistemi sayesinde müzik dinlemek aracınızda oldukça keyifli bir hale gelecek. Kullanıcılar yolculukların bitmesini istemeyecek.



Son Güncelleme: 29.03.2021 22:59
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Anahtar Kelimeler:
Nissan JukeOtomobil2021
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