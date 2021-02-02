Nintendo satış rekorları kırdı

Koronavirüs sürecinde insanlar eve kapandıkları için oyun konsollarına ve bilgisayarlara karşı talepler yükseldi. Nintendo zaten gayet iyi satmakta olan konsolu Nintendo Switch ile birlikte pandemiden dolayı kendi rekorunu kırmış oldu. 2017 Yılında çıkan Nintendo Switch için 24 milyon satış rakamına ulaşmayı amaçlayan Nintendo, beklentilerini 26,5 milyona yükseltti.

Dünya çapında çoğu kişinin pandemi süreciyle başa çıkmasında yardımcı olan Nintendo’nunadlı oyunu 9 ay içerisinde 19,41 milyon satış rakamına ulaşmıştı.

Nintendo bu yıl önceki mali yıla kıyasla satışlarının 22,3 oranında artmasını hedefliyor. Bu veriler ele alındığında şirket 5,33 milyar dolara ulaşacak gibi gözüküyor. Şirketin net kazancında %91,8, satışlarında ise %37,3 civarında bir yükselme görülmekte.

