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Nintendo satış rekorları kırdı

1889 yılında kurulan Japonya merkezli Nintendo günümüzde dünyanın en büyük video oyun şirketlerinden biri. Nintendo günümüzde konsol üreticiliğiyle öne çıkmakta. Nintendo koronavirüs nedeniyle satışlarında inanılmaz bir yükselişle karşılaştı.

02 Şubat 2021 Salı 19:28
Nintendo satış rekorları kırdı
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Koronavirüs sürecinde insanlar eve kapandıkları için oyun konsollarına ve bilgisayarlara karşı talepler yükseldi. Nintendo zaten gayet iyi satmakta olan konsolu Nintendo Switch ile birlikte pandemiden dolayı kendi rekorunu kırmış oldu. 2017 Yılında çıkan Nintendo Switch için 24 milyon satış rakamına ulaşmayı amaçlayan Nintendo, beklentilerini 26,5 milyona yükseltti. 

Dünya çapında çoğu kişinin pandemi süreciyle başa çıkmasında yardımcı olan Nintendo’nun Animal Crossing adlı oyunu 9 ay içerisinde 19,41 milyon satış rakamına ulaşmıştı.

Nintendo bu yıl önceki mali yıla kıyasla satışlarının 22,3 oranında artmasını hedefliyor. Bu veriler ele alındığında şirket 5,33 milyar dolara ulaşacak gibi gözüküyor. Şirketin net kazancında %91,8, satışlarında ise %37,3 civarında bir yükselme görülmekte.



Son Güncelleme: 02.02.2021 19:28
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Anahtar Kelimeler:
NintendoNintendo SwitchAnimal Crossing
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