NFT ne demek? NFT satış nasıl yapılır?

NFT, dijital obje olarak bilinirken bu bir twit, bir simge, bir anı, bir resim vs. nesneleri işaret eder. Dijital dosyaları simgeleyen NFT video, ses ya da sanat gibi içerikler olabilir. Bunlar sonsuz olarak yeniden kendilerini yeniler ve alıcıya onun sahipliğini verir.

Açılımı ise Non-Fungible Token demektir. Değişime kapalıdır. Kopyalanamaz, tek önektir ve dijital sertifika niteliği taşır.

Dijital alanda çalışılan her şeye verilen isimdir. Dediğimiz gibi ses, sanat, video gibi içeriklere sahip olabilir.

Dijital nesneleri maddeleştirmek amacıyla kullanılır. Bunlara ulaşım sahibiyle alakalıdır.

2015 senesinde ortaya çıkan NFT'ler Ethereum veri tabanlıydı. Dijital para sektörünün bu alana karışmasıyla işler karışınca yani kripto para birimleriyle olan durumda birbirinden ayrıldılar. İkisininde piyasada alıcı çok oldu ve arada bir spekülasyon oluştu.

Dijtal olan her şeyi satmak veya satın almak amacıyla kullanılan bir araçtır. Bunlar imza değeri taşıyan ürünlerdir.

Daha geçenlerde Saba Tümer adında bir ünlümüz kahkahasını sattı. Bu onlara verilebilecek en güzel önektir.

El değiştirebilmesiyle de ortaya çıkan bu durum, havada milyonların uçuşmasını temsil ediyor. Rakamlar oldukça büyük değere sahiptir.

Ülkemizde Saba Tümer, Gülben Ergen gibi ünlü isimler bu konuda ilk adımı atanlardan oldu. Bu şu anda bir piyasa oluşturarak endüstri haline dönüşme yolunda gidiyor. Birçok kurum, kuruluş ve ünlü isimlerinde adım attığı bu olay zamanla daha büyük bir piyasaya açılacağı konusunda ilerleme kaydediyor. Rakamlar büyük olduğundan bu durumdaki alıcılarda satıcılar da pazardaki büyük balıkları temsil ediyor. Belediyleerinde katıldığı bu sistemde Datça Belediyesi'de dahil oldu.

Alışveriş gibi bir teması olan bu içeriğin, sosyal medyada nesne, ses, görüntü, içerik, şarkı, video gibi durumların satışını hareketlendiriyor. Elon Mask gibi dünyaca ünlü isimlerde bu işin içindedir.

İş birliğiyle hareket eden Mesut Özil, Genies Wearable ve Next Chapter Boots ve The Kit ürününü çıkardı. Bu dijital ürünler, NiftyGateway'de düzenlenen bir açık artırma yoluyla elden çıkarıldı. Ayakkabılar, bin 886 dolara satılırken, The Kit 2 bin 525 dolara alıcı buldu.

Sanat eserlerinin satışa sürülmesi yoluyla sosyal medya üzerinden gerçekleşen alışveriş oluyor. Bunu yapabilmek herkes için mümkünken, dijital paranız olması bu adım için bir başlangıçtır.

Dijital para yani kripto para dünyası uzun zamandır piyasada yer alıyordu. NFT ile tekrar birleşip gündeme gelince, bunu merak eden çok sayıda insan bu işin içinde kendini buldu. Öyle sanıyoruz ki bu sadece bununla kalmayacak diğer alanlarda da zamanla varlığını gösterecektir.