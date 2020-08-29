NeuraLink nedir? Beyin bilgisayar arayüzü tam olarak nedir? Elon Musk insan beynini neden bilgisayara bağlamak istiyor?

SpaceX ile uzay çalışmaları ve Tesla ile otomotiv alanlarına yaptığı çalışmalarla adını duyuran Elon Musk birçok alanda çalışmalarına devam ediyor. Musk son olarak beyin-bilgisayara arayüzü olarak adlandırdığı yeni projesiyle yine ses getirdi.

Musk 2016 yılında kurduğu Neuralink adlı şirketle insan beyni ile makineler arasında sezgisel bağlantı kurmak için çalışmalara başlamıştı. Elon Musk bu çalışmalarda aşama kaydettiklerini ve yakın zamanda açıklama yapacağını duyurdu. Musk’ın bu açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Herkes Musk’ın açıklamasını merakla beklemeye koyuldu.

Beyin- bilgisayar arayüzü nedir?

Çalışmaların temelinde beyinde gerçekleşecek olan sinyallerin algılanması ve analiz edilmesiyle bilgisayar ortamına aktarılmasıdır. Brain-Computer Interface olarak adlandırılan teknolojileri basitleştirilmiş olarak beynin aldığı her türlü sinyali algılayabiliyor. Beynin içinde yerleştirilen çiple bu sinyallerin alınması bekleniyor.

Elon Musk’ın Neuralink şirketinden nasıl bir beyin-bilgisayar arayüzü bekleniyor?

Bu yöntemin hayata geçmesi durumunda bilim kurgu filmlerinde izlenilen makineleri beyin gücüyle hareket ettirmem mümkün olabilecek.

Elon Musk geçtiğimiz günlerde beyin-bilgisayar arayüzü çalışmalarına dair bir önek göstereceklerini açıklamıştı. Musk’ın açıklamasının ardından gözler Neuralink şirketine çevrildi. Öte yandan bu alanda çalışma yapan başka şirketlerde bulunuyor. Bu şirketlerin arasında Microsoft, Facebook gibi şirketler yer alıyor.

Beyin-makine arayüzü alanında yapılan son bilimsel çalışmalar

2016 yılında kurulan Neuralink şirketi bugüne dek çalışmalarda bulunmuştu. Columbia Üniversitesi araştırmacıları daha önce beyin dalgaları ile bilgisayarlara anlaşılır şekilde seslendirme vermeyi başarmıştı.

Yani yapılan çalışmalar sonucu deneğin beynindeki düşünceler bilgisayar tarafından seslendirilmiştir. Konuşma engelli olan Stephen Hawking’in bilgisayarı buna en büyük önektir. Bunun yanı sıra 2016 yılında bir şempanzenin tekerlekli sandalyeyi kontrol etmesi sağlanmıştı. Şempanze dakikada 12 kelimelik yazı yazmıştı.