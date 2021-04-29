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Netflix'ten yeni özellik ‘Bir Şeyler Oynat’

Dijital platform Netflix, hangi dizi yada filmi izlemekte kararsız kalan kişiler için geliştirdiği yeni özelliği olan 'Bir Şeyler Oynat' özelliğini kullanıma açtı.

29 Nisan 2021 Perşembe 23:23
Netflix'ten yeni özellik ‘Bir Şeyler Oynat’
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Milyonlarca abonesi bulunan dijital platform Netflix, “Bir Şeyler Oynat” ismini verdiği yeni özelliğini kullanıma açtı.

Abonelerin daha önce seyrettikleri dizi ya da filmleri dikkate alıp ekrana getirecek olan yeni özelliği tanıtan Netflix Ürün İnovasyon Yöneticisi Cameron Johnson, “Bir Şeyler Oynat, düğmesine bastığınızda, daha önce seyrettiklerinize göre belirlenen ve seveceğiniz dizi yada filmi hemen ekrana getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Aboneler, “Bir Şeyler Oynat” butonunu televizyonda, “Profil” isminin altından, Netflix ana sayfalarında onuncu satırından yada ekranın solundaki gezinme menüsünden erişebileceklerdir.

Cameron Johnson’ın yeni özellikle ilgili olarak "Başka Bir Şey Oynat" butonuna basıldığında; yeni dizi yada filmlere, zaten seyretmekte olduğunuz yada yarım kalan dizi ve filmlere erişilebilecek.




Son Güncelleme: 29.04.2021 23:23
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Anahtar Kelimeler:
NetflixNetflix Yeni özellikNetflix Bir şeyler OynatBir şeyler Oynat
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