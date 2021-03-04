Netflix'in aylık üyelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler..

Dünya çapında milyonlarca abonesi bulunan dizi ve film platformu Netflix, Türkiye üyelik ücretlerine zam yaptı. Yapılan zamla birlikte Netflix'in aylık ücretleri yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artmış oldu.

Yeni zam uygulamasından önce 17.99 TL olan temel paket 26.99 TL'ye yükseltilirken, 29.99 TL olan standart paket 40.99 TL'ye çıkarıldı. Aylık ücreti 41.99 TL olan özel paket ise yeni zamla birlikte 54.99 TL olarak belirlendi.

Zamlı ücretler hakkında yazılı açıklama yapan Netflix Türkiye, yaptığı resmi açıklamasında Türkiye'de içerik kütüphanelerini daha da zengin hale getirmek ve hizmet kalitesinin biraz daha artırılmasını sağlamak adına aylık abonelik ücretlerinin güncellendiğini belirtti. Açıklamada, yeni üyelik ücretlerinin abonelere 4 Mart tarihinden itibaren yansıtılacağı bildirildi.