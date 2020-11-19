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Netflix üyelik iptali para iadesi ne zaman ve nasıl yapılır?

Online dizi izleme platformu olan Netflix'te üyelik iptalinin nasıl yapılacağı merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi, Netflix üyelik iptali para iadesi ne zaman ve nasıl yapılır? sorusunu araştırmaktadır.

19 Kasım 2020 Perşembe 13:25
Netflix üyelik iptali para iadesi ne zaman ve nasıl yapılır?
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Online dizi izleme platformu denildiği zaman akla ilk gelen Netflix üyelik iptali konusu merak edilmektedir. Pek çok Netflix kullanıcısı üyeliklerini nasıl iptal edeceklerini ve üyelik iptali durumlarında para iadesi yapılıp yapılmadığını merak etmektedir.

Netflix Giriş

Netflix genellikle bir abonelik ücreti alır. Ancak, ilk kayıttan itibaren 1 aylık ücretsiz kullanım sunar. Ayrıca, bir aboneliği ücretsiz kullanırken bir abonelik için ödeme yapmaktan kaçınmak için İptal edebilirsiniz. Üye olmak için, Aşağıdaki adımları takip ederek binlerce film izleyebilirsiniz;

1. Masaüstü web uygulamaları için lütfen Google arama düğmesine Netflix veya Netflix üyeliği girin Giriş sayfası.

2. Açılan sayfada "Bir Ay Bedava Kullan" seçeneğini tıklayın.

3. Ekran açıldıktan sonra, Planı görüntüleye tıklayarak bir plan seçin.

4. Sonraki ekranda paketlerden birini seçin.

5. İleri'ye tıklayın ve devam edin.

6. Bir e-posta ve şifre oluşturun.

7. Devam düğmesine tıklayın.

8. Ödeme yönteminizi seçin.

9. Kart bilgilerinizi görüntüleyin.

10. Devam ederek üyelik oluşturma sürecinizi tamamlayabilirsiniz.

Netflix üyelik iptali (bilgisayar)

1. Bilgisayarınızın tarama motoru üzerinden Netflix’in resmi intenet sitesine giriş yapın.

2. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, profil resminizi açılan sayfanın sağ üst köşesinde görebilirsiniz. Hesap seçeneklerinize tıklayın ve giriş yapın.


3. Açılan sayfada e-posta adresiniz, ödeme yöntemleriniz ve kullanılan pakete ait bilgiler göreceksiniz.

4. Üyelik ve Ödemeler başlığı altındaki Üyeliği İptal Et düğmesini tıklayın.

5. Üyeliğinizin iptalini onayladıktan sonra "Artık izlemek istemiyor musunuz?" Mesajını göreceksiniz.

6. İptal İşlemini Bitiri tıklayın.

7. İptal İşlemden sonra neden Netflix'i iptal etmek istiyorsunuz? Soru ile karşılaşacaksınız. Seçeneklerden birini seçin ve Tamam'ı tıklayın.

Telefondan Netflix üyelik iptali

1. Telefonda Netflix uygulamasını açın.

2. Tam adınızı veya kullanıcı adınızı kullanarak oturum açın.

3. Telefonun sağ alt köşesinde "daha fazla" seçeneğini göreceksiniz.

4. Daha fazla seçenek tıklayın.

5. Görüntülenen ekranda bir hesap seçeneğine tıklayın. Netflix'e yönlendirileceksiniz.

6. Görünen ekranda abonelikten çık düğmesine tıklayın ve ardından tamamen iptal etme seçeneğine tıklayın.

Netflix üyelik iptalinde para iadesi

Üyelik iptali yapıldıktan sonra Netflix canlı destek üzerinden iletişim kurulduğunda para iadesi yapılmaktadır.

Netflix hesabı askıdayken iptal etmek

Netflix hesabınız askıya alındığında hesabınızı iptal ederseniz, o hesap artık kullanılamaz olur. Yeni bir e-posta adresi ile yeni Netflix hesabı açmanız gerekmektedir.

Netflix hesap iptalinde para iadesi ne kadar sürede gelir?

Canlı destek ile yapılan görüşmeler sonrasında iade işlemi başlatılır. Süreç size geri bildirim olarak aktarılmaya başladıktan sonra 30 gün içerisinde iade edilecek miktar hesabınıza aktarılacaktır.

Netflix iptal edilen hesap tekrar nasıl açılır?

Hesabınızı iptal ettikten sonra tekrar hesabınızı açmak istediğinizde Netflix hesabını aktif et seçeneğine tıklayarak hesabı tekrar aktif edilmektedir.

Netflix iptal edilince üyelik ücreti ödemesi yapılır mı?

İptal etmeden önce fatura tarihiniz gelmediyse hesap otomatik olarak kapatılır ve ödeme alınmaz. İptal etme işlemi öncesinde fatura kesilmişse ödeme alınmadan hesap iptali alınmaz.

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 13:25
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Anahtar Kelimeler:
Netflixüyelik IptaliPara Iadesi
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