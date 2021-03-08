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Netflix Türkiye güncel abone sayısı kaç? 2021 Mart Netflix güncel abone sayısı

Netflix Türkiye güncel abone sayısı kaç sorusu merak ediliyordu. Netflix Türkiye 2021 Mart Netflix güncel abone sayısını açıkladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 21:56
Netflix Türkiye güncel abone sayısı kaç? 2021 Mart Netflix güncel abone sayısı
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Online dizi film platformu Netflix, Türkiye’de alınan yeni karar doğrultusunda Türkiye’de şube açtı. Türkiye’de binlerce kişi tarafından kullanılan uygulamada içerikleri ise oldukça dikkat çekiyor.

Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamada Türkiye’de yaklaşık 3.5 milyon abonesi olduğu duyuruldu. Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili yeni alınan karar doğrultusunda açıklamalarda bulundu. Pelin Mavili açıklamasında platformun Türkiye’yi tanıtma misyonu nedeniyle büyük bir fırsat olduğunu, üretilen içeriklerin 8 ülkede 8 bin Netflix üyesinin katıldığı araştırmaya göre Türkçe içerikleri izleyenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu ifade etti.

Pelin Mavili yurt dışında Netflix kütüphanesinde bulunan Türk yapımı içeriklerin izlenmesi için ailelerin çocuklarını Türkçe dil kurslarına gönderdiklerini ve bu konunun üzerinde önemle durduklarını ifade etti.



Son Güncelleme: 08.03.2021 21:56
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NetflixTürkiyeAbone
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