Netflix şifre paylaşımına çözüm buldu!

Netflix tarafından kullanıcılarına kötü bir haber geldi! Netflix, kullanıcılarına hesap şifrelerini paylaşmalarını önleyen test özelliği üzerinde çalışma yaptığı ortaya çıktı. Netflix şirketi kullanıcılarının şifrelerini paylaşmamaları için yaptıkları çalışmaları hayata geçirmeyi planlıyor. Netflix kullanıcıları şirketten e-posta yoluyla hesap bilgilerini onaylayan bir ileti aldı.

Bahsi geçen iletide ‘ Bu hesabın sahibiyle yaşamıyorsanız, izleyeme devam etmek için kendi hesabınızın olması gerekir’ ibaresi kullanıldı. Bundan dolayı kullanıcılardan hesaplarını doğrulama koduyla doğrulamaları veya ayrı bir Netflix hesabı oluşturmaları talep edildi. Netflix hizmet şartları gereğince, bir hesabı kulllanan kişilerin aynı evde yaşamaları gerektiği söylense de, şirket ve diğer yayın hizmetleri, paylaşım konusundaki genel engellemeleri reddediyor.