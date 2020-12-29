Netflix Party nedir, nasıl kullanılır? Netflix Party ile arkadaşlarınızla aynı anda film izleyip sohbet edin

Netflix’den yapılabilen etkinliklerden birisi de Netflix Party’i kullanarak arkadaşlarla beraber dizi ve film izlenebilmesidir. Peki Netflix Party nasıl kullanılır?

Netflix Party Nedir?

Netflix Party Netflix üyesi olan kişilerin aynı anda aynı dizi ya da film içeriğini beraber izleyebilecekleri bir platformdur. Netflix Party’den yararlanmak isteyen kişilerin Netflix hesabı olması gerekmektedir.

Netflix Party Nasıl Kullanılır?

Netflix Party’i kullanmak için beraber film ya da dizi izleyecek olan kişilerin Netflix hesaplarına girmeleri gerekmektedir. Ardından Google Chrome tarayıcısını açarak https://chrome.google.com/webstore/detail/netflix-party-is-now-tele/oocalimimngaihdkbihfgmpkcpnmlaoa adresinde yer alan Netflix Party eklentisini indirmeniz gerekmektedir. Netflix’den izleyeceğiniz dizi ya da filmi açtıktan sonra eklentinin simgesi kırmızı olacaktır.

Bu noktada filmi ya da diziyi başlatıp durdurabilecek kişiyi seçebilirsiniz. Bu yetki sadece sizde olabileceği gibi arkadaşlarınız da durdurup başlatabilir. Eğer yalnızca yetki sizde kalacak ise only kutucuğun seçili olmalıdır. Seçimi tamamladıktan sonra Start üstünde çıkan linki kopyalayarak sizinle film ya da dizi izleyecek olan arkadaşlarınıza atmalısınız. Linke tıklayan kişilerle böylelikle beraber izleyebileceksiniz. Film ya da dizi sona erdikten sonra Disconnect’e basarak Party’i sonlandırabilirsiniz.