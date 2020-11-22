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Netflix izlenen içerikler geçmişten nasıl silinir?

Netflix platformunda izlenen içeriklerin geçmişten silinmesini isteyenler için arama geçmişini temizleme imkanı bulunuyor. Böylelikle kullanıcılar izledikleri içeriklerin platformdan silinmesini sağlayabiliyorlar...

22 Kasım 2020 Pazar 11:21
Netflix izlenen içerikler geçmişten nasıl silinir?
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Türkiye’de ve dünyada en çok kullanıcı sayısını kapsamında barından dijital medya platformu Netflix ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay kapsamında yayınladığı yeni ve orijinal içeriklerle izleyicilerinin ilgisini üzerinde toplayan Netflix platformuyla alakalı bazı merak edilen konular bulunuyor.

Netflix kapsamında aradığı diziyi bulmaya çalışanlar ve tavsiye üzerine yeni diziye başlayacak olanlar platform kapsamında yer alan arama bölümünü kullanabilmektedirler. Bu bölümde yapılan aramalar platform kapsamında kaydedilmekte ve daha sonra yeniden aratılması halinde kendiliğinden otomatik olarak çıkmaktadır. Bu özellik pek çok kişi tarafından faydalı görülse bile kimileri Netflix hesaplarını başkaları ile ortak kullandıkları için arama geçmişinin nasıl silinebileceğini merak etmektedirler.

Netflix Arama Geçmişi Nasıl Silinir?


Netflix kapsamında yapılan aramalar geçmiş kısmında kaydedilmektedir. Ancak bu geçmiş kullanıcılar tarafından istenildiğinde silinebilmektedir. Silme işleminin ardından arama kısmında daha önce yapılan aramalar görülememektedir. Aynı zamanda platform, izleme geçmişinden silinen filmlerin tekrar öneriler kısmında çıkmasını da engellemektedir.

Netflix kapsamında izleme geçmişlerinin silinebilmesi için öncelikle hesaba giriş yapılması gerekmektedir. Hesaba girilmesi sonrasında “Profil ve Ebeveyn Kontrolleri” kısmına girilmesi gerekmektedir. Burada yer alan İzleme Etkinliği bölümünden silinmek istenen filmler silinebilmekte ya da tek bir tuş ile tüm geçmiş silinebilmektedir. Tüm geçmişin tek bir tuş ile silinebilmesi için Tümünü Gizle seçeneğine tıklanması gerekmektedir.

Netflix Film İzleme Geçmişi Silmek

Netflix kapsamında film izleme geçmişinin silinmesi sonrasında seçilen filmlerin tümü geri gelmeyecek şekilde silinmektedir. Silinen filmlerin önerilenler kısmında görüntülenmesi de bu şekilde engellenebilmektedir. Silme işlemi 24 saat içerisinde gerçekleşecektir. Ayrıca Netflix Çocuk profili üzerinden silme işlemi gerçekleştirilememektedir. Bunun amacı çocukların zararlı içerikleri izlemesi halinde ebeveynlerin kontrol sağlamasına olanak vermektir.



Son Güncelleme: 22.11.2020 11:21
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Anahtar Kelimeler:
NetflixArama GeçmişiIzleme Geçmişi
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