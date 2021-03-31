Netflix izleme geçmişi nasıl temizlenir, nasıl silinir?

Dijital platformların arasında en eskisi ve en çok abone sayısı olan Netflix, gün geçtikçe yep yeni içeriklerle abonelerine fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dizi, film, belgesel yanı sıra çeşitli programlara da ev sahipliği yapıyor. Netflix, günümüzde artık televizyon programlarından daha çok özellikle genç kesimin yöneldiği alan olma haline geldi.

1 seneyi aşkın salgının seyrinden sonra eve kapanan insanları, ne yapacaklarını bilemedikleri iin güncel olan Netflix'in içeriklerinden faydalanarak zaman geçirmeye başladı. Yeni içerikleriyle en çok tercih edilen platform olma yönünde ilerliyor.

Netflix'in sunduğu özelliklerin yanında izlediklerinizi kaydetmenin yanı sıra aradığınızi ya da izlediğiniz geçmişi de silme özelliği sunuyor. Peki, bu geçmiş nasıl silinir? Sizlere kolayca anlatacağız.

Netflix’e giriş yaparak sağ taraftaki üç noktaya tıklayın,

Girdiğiniz yer ayarlardır ve hesap ayrıntılarını seçin,

Açılan sekme sizi intenet sitesine götürecektir ve profilinizi seçerek devam edin,

İzleme etkinliğine tıklayın,

Geçmişte seyrettiğiniz dizi ve filmlerin listesi karşınıza gelecek. Silmek istediklerinizin yanında bulunan daireye tıklayarak silebilirsiniz,

Hepsini silmeyi istiyorsanız da, aşağıda tümünü gizle seçeneğini tıklayın. 24 saat içinde geçmişiniz tamamen silinecektir.

Netflix, abone sayısı milyonları aştığı belirtilmişti. Bunun üzerine Türkiye'de bir ofis açacakları haberi gündeme gelmişti. En son olarak Nisan ayında uygulamaya girecek fiyat artış haberi konusunda abonelerini bilgilendirdi.