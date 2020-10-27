Netflix hesabını iptal etme işlemi

Netflix’e giriş yapın.

Sağ üst kısımda yer alan profilinize tıklayın ve buradan Hesabım butonuna tıklayın.

Burada karşınıza ödeme şekliniz, kullandığınız paket, e-posta adresiniz gibi birbirinden farklı bilgilerinizi görebilirsiniz.

Buradaki seçeceklerden Üyelik ve Ödemeler kısmını seçin.

Sonrasında karşınıza Üyeliği İptal Et seçeneği çıkar.

Bu butona tıkladığınızda Artık İzlemek İstemiyor Musun? Ve Bizimle Kalın diye iki seçenek çıkacak.

Burada Bizimle Kalın butonuna tıklarsanız Netflix size daha uygun paketler sunacaktır.

Ancak iptal etmeyi tercih ederseniz İptal İşlemini Tamamla seçeneğini tıklayınız.

Sonrasında karşınıza neden iptal ettiğinize dair seçenekler çıkacaktır. Bunlardan birini tıklayıp Tamam dediğinizde üyeliğiniz iptal edilir.

Android Üzerinden Netflix Üyeliği İptal Etme

Dünyanın en büyük dijital dizi ve film platformu olan, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Kimisi severek izlerken kimisi de hesabınıettirmek istiyor. Vatandaşlarımız Netflix hesabının nasıl iptal edileceğini merak ediyor. Şu adımları izleyerek Netflix hesabınızı iptal edebilirsiniz;

Android cihazlar üzerinden de Netflix üyeliği iptal edilebilmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek için şu adımları takip etmeniz gerekiyor;