İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Netflix hesabını iptal etme işlemi

Dünyanın en büyük dijital film ve dizi platformu olan Netflix, milyonlarca üyesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Vatandaşlarımız Netflix hesabının nasıl iptal edileceğini merak ediyor.

27 Ekim 2020 Salı 00:23
Netflix hesabını iptal etme işlemi
Takip Et:


Dünyanın en büyük dijital dizi ve film platformu olan Netflix, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Kimisi severek izlerken kimisi de hesabını iptal ettirmek istiyor. Vatandaşlarımız Netflix hesabının nasıl iptal edileceğini merak ediyor. Şu adımları izleyerek Netflix hesabınızı iptal edebilirsiniz;

  • Netflix’e giriş yapın.
  • Sağ üst kısımda yer alan profilinize tıklayın ve buradan Hesabım butonuna tıklayın.
  • Burada karşınıza ödeme şekliniz, kullandığınız paket, e-posta adresiniz gibi birbirinden farklı bilgilerinizi görebilirsiniz.
  • Buradaki seçeceklerden Üyelik ve Ödemeler kısmını seçin.
  • Sonrasında karşınıza Üyeliği İptal Et seçeneği çıkar.
  • Bu butona tıkladığınızda Artık İzlemek İstemiyor Musun? Ve Bizimle Kalın diye iki seçenek çıkacak.
  • Burada Bizimle Kalın butonuna tıklarsanız Netflix size daha uygun paketler sunacaktır.
  • Ancak iptal etmeyi tercih ederseniz İptal İşlemini Tamamla seçeneğini tıklayınız.
  • Sonrasında karşınıza neden iptal ettiğinize dair seçenekler çıkacaktır. Bunlardan birini tıklayıp Tamam dediğinizde üyeliğiniz iptal edilir.

Android Üzerinden Netflix Üyeliği İptal Etme

Android cihazlar üzerinden de Netflix üyeliği iptal edilebilmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek için şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

  • Android cihaz üzerinden Netflix uygulamasına girin.
  • Sağ alt köşedeki daha fazla seçeneğine tıklayın.
  • Burada Hesap sekmesi karşınıza çıkar. Ona tıklayın.
  • Sonrasında cihazınız sizi Netflix sitesine yönlendirecek.
  • Burada karşınıza Üyeliği İptal Et seçeneği vardır.
  • İptal İşlemini Tamamla seçeneğine tıklayarak hesabınızı iptal etmeye başlarsınız.
  • En son olarak Netflix’ten neden uzaklaşmak istediğinizi seçerek Tamam butonuna tıklarsanız hesabınız iptal edilir.


Son Güncelleme: 27.10.2020 00:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NetflixİPTALFilm Dizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NASA tarafından göktaşına gönderilen uzay aracından yeni görüntüler geldi!
NASA tarafından göktaşına gönderilen uzay aracından yeni görüntüler geldi!
Yenilenen Toyota Hilux ile harika bir pick-up deneyimi!
Yenilenen Toyota Hilux ile harika bir pick-up deneyimi!
WhatsApp sesli ve görüntülü arama özelliği PC'ye geliyor
WhatsApp sesli ve görüntülü arama özelliği PC'ye geliyor
Trendyol kredi kart bilgileri hacklendi iddialarına açıklama getirdi
Trendyol kredi kart bilgileri hacklendi iddialarına açıklama getirdi
Yeni KIA K5 GT-Line'ın özellikleri belli oldu
Yeni KIA K5 GT-Line'ın özellikleri belli oldu
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!

Popüler Haberler

Netflix hesabını iptal etme işlemi
Kolay kredi nedir? En kolay kredi veren bankalar hangileridir? 2020
Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemi nedir? 29 Ekim 2020 Cumhuriyet'in kaçıncı yıldönümü olacak?
28 Ekim 2020 Çarşamba Günlük burç yorumları: Bazı burçların güzel günleri başlıyor…
e-Devlet ile abonelik fesih başvurusu işlemleri
Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Ekim 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 27 Ekim 2020 Salı bim indirimler bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 27 Ekim 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 27 Ekim 2020 Salı - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 27 Ekim 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Günlük burç yorumları 31 Ekim 2019 Perşembe - Astrolojik falınız gündelik yaşantınız için neler söylüyor?
Arka Sokaklar dizisinin Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan'ın hayat hikayesi!
Altı banka anlaşmalı olduğu konut projeleri için yüzde 0.79 faizle konut kredisi kullandırıyor
Sağlık hizmetlerinden yararlanma sorgulama işlemleri
Karaciğer Yağlanması nedir, neden olur? Karaciğer yağlanmasının sebepleri ve belirtileri
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 27 Ekim 2020 Salı
Survivor şampiyonu Cemal Can ne ödül kazandı? Survivor yarışma birincisine verilen ödüller neler? Cemal Can kaç para ve hangi ödüllere sahip oldu?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 26 Ekim 2020 Pazartesi
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
2020 meb.gov.tr 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı! LGS Tercihleri ne zaman bitecek?
Altın ne kadar oldu? 27 Ekim 2020 Salı Güncel altın fiyatları 27 Ekim 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.