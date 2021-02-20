Netflix abonelik ücretlerine zam mı geldi, ne kadar zam geldi? 2021 Netflix abonelik fiyatları

Dünya’da milyonlarca abonesi bulunan dijital platform’infiyatlarınayapacağı iddia edildi. Pandemi döneminde insanlar evlerinde dizi ve film izlemeye yönelirken Netflix platformunda bulunan dizi ve filmleri yakından takip etmektedir. Netflix’in bu dönemde abonelik ücretlerine zam yapıp yapmayacağı merak konusu olurken Netflix’in henüz resmi bir açıklama gelmemiştir. Ama Türkiye’de Netflix’in şu an için bir ücret artışı beklenmemektedir. ABD VE Avrupa ülkelerinde ise Netflix yönetiminin aldığı karara göre 2021 Ocak ayında 1 Euro artmıştır. Böylelikle ABD ve Avrupa ülkelerinde daha öne 11 Euro 99 cent olan ücret 2021 Ocak ayından itibaren 12 Euro 99 cent olmuştur. Netflix Sözcüsü’nün yaptığı açıklamada ücretlerin yükselmesinde kaliteli dizi ve film çekmek için yatırım yapmalarını gerekçe göstermiştir. Netflix Sözcüsü yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştır: “Harika film ve diziler için zaman zaman fiyat uyarlaması yapılıyor. Uluslararası yatırımlarımızı özellikle de Almanca konuşulan ülkelerde son iki yılda daha fazla yatırım yaptık. 2021 yılında bu yatırımın sonucu alınacak.”