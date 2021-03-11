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Netflix 1001 hatası nedir, nasıl çözülür?

Netflix kullanıcılarının zaman zaman 1001 hatasıyla karşılaşması sonrasında bu durumun nasıl çözüleceği merak edilmeye başlandı. Yaşanan bu sorunun nasıl çözülebileceği en çok araştırılan konular arasında yerini almış durumda.

11 Mart 2021 Perşembe 00:08
Netflix 1001 hatası nedir, nasıl çözülür?
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Evlerde kapalı kaldığımız şu zamanlarda herkes kendine yeni hobiler edindi ve en çok edinilen hobiyse Netflix oldu. Ancak bu yayın platformu bizi bazen beklenmedik hatalar ile karşı karşıya koyabiliyor. Bunlarda biriside 1001 hatası. Bu hatanın nasıl çözüleceği araştırılmaya başlandı.

Güç düğmesiyle cihazı kapalı duruma getiriniz.

Cihazı yeniden başlatınız

Cihaz yeniden başlayınca Netflix’e tekrar giriş yapınız.

Yukarıdaki adım ile cihazınızın tekrar girip girmediğini kontrol edin. Bunların yanında Android cihazlarda önbellek temizleme işlemini yapın. Bunun içinse;

Ayarlar

Uygulama

Netflix

Önbellek Temizleme

Yukarıda bulunan adımları takip ederek karşınıza çıkan sorunu halledebilirsiniz.



Son Güncelleme: 11.03.2021 00:08
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Anahtar Kelimeler:
Netflix1001HataCihaz
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