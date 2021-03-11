Netflix 1001 hatası nedir, nasıl çözülür?

Evlerde kapalı kaldığımız şu zamanlarda herkes kendine yeni hobiler edindi ve en çok edinilen hobiyse Netflix oldu. Ancak bu yayın platformu bizi bazen beklenmedik hatalar ile karşı karşıya koyabiliyor. Bunlarda biriside 1001 hatası. Bu hatanın nasıl çözüleceği araştırılmaya başlandı.

Güç düğmesiyle cihazı kapalı duruma getiriniz.

Cihazı yeniden başlatınız

Cihaz yeniden başlayınca Netflix’e tekrar giriş yapınız.

Yukarıdaki adım ile cihazınızın tekrar girip girmediğini kontrol edin. Bunların yanında Android cihazlarda önbellek temizleme işlemini yapın. Bunun içinse;

Ayarlar

Uygulama

Netflix

Önbellek Temizleme

Yukarıda bulunan adımları takip ederek karşınıza çıkan sorunu halledebilirsiniz.