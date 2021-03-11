Netflix 1001 hatası nedir, nasıl çözülür?

Evlerde kapalı kaldığımız şu zamanlarda herkes kendine yeni hobiler edindi ve en çok edinilen hobiyse Netflix oldu. Ancak bu yayın platformu bizi bazen beklenmedik hatalar ile karşı karşıya koyabiliyor. Bunlarda biriside 1001 hatası. Bu hatanın nasıl çözüleceği araştırılmaya başlandı.
Güç düğmesiyle cihazı kapalı duruma getiriniz.
Cihazı yeniden başlatınız
Cihaz yeniden başlayınca Netflix’e tekrar giriş yapınız.
Ayarlar
Uygulama
Netflix
Önbellek Temizleme
Yukarıda bulunan adımları takip ederek karşınıza çıkan sorunu halledebilirsiniz.
Son Güncelleme: 11.03.2021 00:08