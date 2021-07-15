NBA 2K22 çıkış tarihi ve fiyatı

Basketbol severlerin maçlar dışında bir diğer tutkusu da NBA oyunu. Electronic Arts tarafından geliştirilen NBV video oyun serisinin en çok sevilen 2K Games yapımlarından birisi. Kendisini fazlasıyla kanıtlamış olan bu oyunun 2022 ayağı olan NBA 2K22’inin ne zaman çıkacağı, satış fiyatı duyurulurken, fragmanı da yayınlandı.

NBA 2K22 özellikleri nelerdir?

Yeni oyunda yalnızca takımlar ile oyuncular değiştirilmiyor. NBA 2K22’nin en çok dikkat çeken yönü paketleri oldu. Başta Ubusoft olacak şekilde birçok oyun stüdyosu oyunlarını 1’den çok paketle satıyor. Söz konusu paketlerin fiyatlarına oran ile sundukları oynanabilirlik bu zamana kadar hep tartışılmıştır. 2K Games’in NBA 2K22 adına sunmuş olduğu paket içeriklerinin kalitesi önümüzdeki günlerde belli olacak.

Oyunda, Doncic NBK 2K22’nin standart ve cross-gen bundle paket kapağında yer alıyor. Standart paket içinde NBK 2K22’nin eklenti yapılmamış yapısı yer alıyor ve cross-gen bundle, Xbox veya PlayStation konsolunuzun hem eski hem de yeni versiyonlarında oyun oynayabiliyorsunuz. Konsol yükseltmesi yaptığınız zaman oyunu yeniden satın almaktansa daha az bir ödeme yapıyorsunuz.

Bu konuyla ilgili ücretsiz yeni jenerasyonda yükseltme yapılmaması eleştirilebilir. Yeni versiyon konsollara olumlu bakılması adına oyun stüdyoları ilerdeki nesle geçen kullanıcılara bedava yükseltme sunuyor. Bu eksiğin bulunması, ilerleyen zamanda gelecek nesle geçiş yapmak isteyenler adına dezavantajdır.

NBA 2K22’nin 3. Paketiyse WNBA 25tl Anniversary Special Edition ismiyle anılıyor. 3. Paket, NBA 2K serisinin geçmiş yirmi beş sene ile alakalı öğelerini barındırıyor. 3. Paketin satışları fiziksel olarak yapıldığından dolayı Türkiye’de satın alınabileceği konusu muamma.

Oyunun yeni paketiyle ilgili özel ayrıntıların birisi de kapağında NBA 2K’daki ilk kadın atlet Candace Parker’ın yer almasıdır.

NBA 2K22 ne zaman çıkıyor?

NBA 2K22 10 Eylül tarihinde çıkıyor.

NBA 2K22 ne kadar?

NBA 2K22 Steam sayfasında standart paket 429 TL, 75. Yıl özel paket ise 709 TL’ye satılıyor.

NBA 2K22 fragmanı