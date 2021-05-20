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NBA 2K21 ücretsiz oldu! Epic Games NBA 2K21 ücretsiz indir

Epic Games her hafta çeşitli oyunları ücretsiz olarak sunmaktadır. Kullanıcılar, her hafta çeşitli oyunları ücretsiz olarak kitaplığına eklemektedir. Bu hafta ücretsiz olarak NBA 2K21 oyunu ücretsiz oldu. Kullanıcılar , NBA 2K21 oyununu nasıl ücretsiz oynayabileceğini araştırmaktadır.Bu haberimizde Epic Games'in ücretsiz olarak sunduğu NBA 2K21 oyunuyla ilgili detayları sizler için derledik. İşte Epic Games NBA 2K21 ücretsiz indir detayları...

20 Mayıs 2021 Perşembe 22:57
NBA 2K21 ücretsiz oldu! Epic Games NBA 2K21 ücretsiz indir
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NBA 2K21 ücretsiz olarak sunulmaktadır. . Epic Games Store haftalık ücretsiz oyunlara yeni bir oyun ekledi, bu sefer çok popüler bir büyük oyun var. Epic Games'in bu hafta kullanıcılara ücretsiz olarak sunduğu oyun NBA 2K21 oyunu oldu.  20 Mayıs 2021'den 27 Mayıs 2021'e kadar kullanıcılar, NBA 2K21'i ücretsiz olarak eklemek ve oynamak için Epic Games hesaplarını kullanabilir.

Şimdi bildirdiğimiz gibi, NBA 2K21'in PC versiyonu daha önceki bir versiyona dayanıyor. Bu nedenle, PS5 / Xbox Series X sürümüyle aynı grafik, animasyon ve fizik efektlerine sahip değildir. 

Epic Games, 27 Mayıs'ta başka bir gizemli oyunu ücretsiz olarak sunacak. Şirketin ücretsiz olarak ne tür oyunlar sağlayacağı belli değil, ancak gelecekte sızdırılan detaylarla hangi oyunlar  olup olmadığını anlayabiliriz.

Ekip ayrıca MEGA Sale 2021 etkinliğini başlattı. Önümüzdeki dört hafta içinde Epic, ücretsiz oyunlar, özel bilgisayar fırsatları, 10 $ 'lık Epic kuponları ve büyük oyunlarda inanılmaz indirimler sunacak.

NBA 2K21'in ücretsiz sürümü  şaşırttı. Ücretsiz oyunun kullanıcı eleştirisinden dolayı verildiğini düşünüyorum çünkü yeni oyun bir önceki oyundan çok farklı değil ve oyuncu sayısı az. Yine de bu mükemmel AAA oyununu hesabınıza ekleyin ve kaçırmayın.


Son Güncelleme: 20.05.2021 22:57
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NBA 2K21NBA 2K21 Epic GamesNBA 2K21 Ücretsiz Epic Games
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