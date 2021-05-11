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NASA'ya ait Voyager-1 isimli uzay aracı Dünya'ya veri yolladı! 22.5 milyar kilometre uzaktan gelen ses

NASA'nın 44 sene önce fırlattığı uzay aracından Dünya'ya veri gönderildi. Voyager-1 isimli uzay aracı, uğultu kaydetti. 22.5 milyar kilometre uzaktan gelen ses merak ediliyor. Uzay aracı Türkçe bir mesaja da yer veriyor. İşte detaylar...

11 Mayıs 2021 Salı 10:49
NASA'ya ait Voyager-1 isimli uzay aracı Dünya'ya veri yolladı! 22.5 milyar kilometre uzaktan gelen ses
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Nasa’ya ait araçlardan biri olan Voyager-1 isimli uzay aracı 22.5 milyar kilometre uzaktan Dünya’ya veri gönderdi. Veride yer alan uğultulu ses gündem oldu. Kayıtlar incelenirken uğultulu ses bilim insanlarının ilgisini çekti. Gündem olan uğultu hakkında açıklama yapıldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesine ait olan araç evrenin bir sırrını çözmüş olabilir.

Dünyaya 22.5 milyar kilometre mesafede olan araç yıldızlararası gazın uğultusunu ortaya çıkardı.

Kaydedilen ses, yapılan açıklamada çok zayıf ve monoton olarak değerlendirildi. Veri, Voyager-1 tarafından dar frekans bant genişliğinde Dünya’ya iletildi.

ABD’nin önemli kurumlarından birisi olan Conell Üniversitesi’nde görevli bilim insanları bu veriyi yıldızlararası ortamın gazlarından gelen bir uğultu olarak değerlendiriyor.

Uzay aracı 44 sene önce dış güneş sisteminin gaz devlerini araştırmak için gönderilmişti.

Bu uğultunun kaydedilmesinin, gökbilimcilerin söz konusu bölgenin Güneş’in güneş rüzgârlarının en kenarlarıyla nasıl etkileşimde olduğunu çözmelerine yardımcı olabileceğini açıklıyor.

Türkçe mesaj

Uzay aracı, Türkçe bir mesaja da yer veriyor. Voyager 1 ve 2 araçlarında Türkçe olarak ‘Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun’ mesajı yer alıyor.

Mesajın hikâyesi seneler sonra anlaşılmıştı. Mesaj Prof. Dr. Peten Ian Kuniholm’a aittir. Kuniholm konuyla ilgili olarak: '1960’larda Robert Kolej’de İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Behçet Kemal Çağlar da o sıralarda kolejde edebiyat öğretmeniydi. Behçet Kemal Çağlar’ın beni her sabah selamlama biçimiyle Türkçe bir kayıt yaptım.' Açıklamasında bulundu.


Son Güncelleme: 11.05.2021 10:49
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Anahtar Kelimeler:
NasaUğultuVoyager-1
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