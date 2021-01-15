NASA'nın keşif aracı, Mars'ta 3 bin günü geride bıraktı

NASA’nın Mars gezegenindeki Gale kraterini incelemek üzere 2012 yılında araba büyüklüğünde Curlosity keşif aracını yollamıştı. Bu keşif aracı Mars’ın iklim ve jeolojisini, yaşamın olup olmadığını, su depolana bilirliğini ve ilerleyen zamanlarda insanlı keşiflerin yapılıp yapılamayacağı konusunda araştırmalar yapıyor.
3 bin gündür Mars’ta
Dokuz senedir kızıl gezgende bulunan keşif aracı gezegende eskiden mikrobiyolojik canlı olabilceği konusunda fazlaca delil bulmuştu.
Son Güncelleme: 15.01.2021 22:12