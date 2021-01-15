NASA'nın keşif aracı, Mars'ta 3 bin günü geride bıraktı

NASA’nın Mars gezegenindeki Gale kraterini incelemek üzere 2012 yılında araba büyüklüğünde Curlosity keşif aracını yollamıştı. Bu keşif aracı Mars’ın iklim ve jeolojisini, yaşamın olup olmadığını, su depolana bilirliğini ve ilerleyen zamanlarda insanlı keşiflerin yapılıp yapılamayacağı konusunda araştırmalar yapıyor.

3 bin gündür Mars’ta

Keşif aracının Mars’a inmesinden bugüne 3 bin gün geçti. Mars’ın kendi ekseni etrafında dönüşünü 24 saat 40 dakikada tamamlıyor ve bu durumda bir Mars günü dünyadan kırk dakika daha uzun sürmektedir.

Dokuz senedir kızıl gezgende bulunan keşif aracı gezegende eskiden mikrobiyolojik canlı olabilceği konusunda fazlaca delil bulmuştu.